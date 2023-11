Ekologický, obnovitelný, univerzální, vzhledově atraktivní a fyzicky i cenově dobře dostupný přírodní materiál. Není proto divu, že dřevo patří po dlouhá tisíciletí mezi nejžádanější přírodní zdroje. Listnaté i jehličnaté dřeviny výborně poslouží jako palivo, stavební materiál nebo jako surovina ro výrobu nábytku.

Dřevěné obklady fasády ošetřené vysokotlakou impregnací | Foto: Impregnace Soběslav s.r.o.

Dřevo je potřeba chránit

Dřevo může perfektně posloužit i několik generací. Stačí o něj správně pečovat. Obzvlášť to platí pro dřevo v exteriéru, na které působí nejrůznější přírodní činitelé, jako je sluneční záření, extrémní výkyvy teplot nebo srážky způsobující jeho vlhkost (jde o tzv. abiotické faktory).

Dřevěné obklady fasády ošetřené vysokotlakou impregnací, tzv. Královská impregnaceZdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.

Takto narušené dřevo se následně stává snadnou kořistí pro dřevokazné houby, plísně a hmyz (tzv. biotické faktory). Ten dokáže postupně narušit či zcela zlikvidovat kvalitu dřevěného masivu. Mezi tyto škůdce patří červotoč, tesařík krovový, dřevokaz čárkovaný, pilořitka nebo hrbohlav parketový. Vyskytují se především v lesním porostu, ale velmi často napadají i trámy, podlahy či jiné dřevěné výrobky v exteriéru i interiéru. Jak proti abiotickým, tak i proti biotickým vlivům se lze přitom účinně bránit a prodloužit životnost dřeva klidně i o několik desetiletí.

Dřevěné obklady fasády a dřevěná terasa ošetřené vysokotlakou impregnací, tzv. Královská impregnaceZdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.



Základ: ochrana dřeva svépomocí

Existuje celá řada technologií a postupů, jak dřevo ochránit. Některé jsou účinnější, jiné méně. Mezi nejčastější způsoby ochrany dřeva patří nátěrové hmoty, které mohou být bezbarvé, s pigmentem či s přidaným barvivem. Nátěry mohou být na bázi oleje, alkydu, akrylu, polyuretanu či v kombinaci alkyd-akryl. Pokud chceme ochránit dřeva zejména proti biotickým činitelům, je lepší volit nátěry na bázi organických látek. Nevýhodou nátěrových hmot je jejich krátká životnost a nutnost pravidelné aplikace nátěru.

Dřevo ošetřené vysokotlakou impregnací, tzv. Profi impregnaceZdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.

Dalším technologickým postupem je máčení dřeva ve vaně naplněné speciální impregnační látkou. Tímto procesem se dřevo obarví do žluté, hnědé nebo zelené barvy. Existují ovšem i bezbarvé varianty impregnačních přípravků. Kvalita impregnační látky je stejně důležitá, jako samotný proces máčení. Pro impregnaci dřeva máčením se používají přípravky na bázi kyseliny borité, kvartérních amoniových solí, propiconazolu nebo fenoxycarbu. Pouhé zbarvení dřeva ještě neznamená, že dřevo je kvalitně ochráněno. Klíčové je, aby impregnační látka pronikla skutečně hluboko do struktury dřeva, čehož při ošetření dřeva svépomocí prakticky nelze dosáhnout.

Dřevo ošetřené vysokotlakou impregnací, tzv. Profi impregnaceZdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.

Tlaková impregnace: efektivní, ekologické a dostupné řešení

Zatímco běžná impregnace představuje v podstatě jen povrchový nátěr, mnohem efektivnějším řešením je technologie tzv. vakuově-tlakové impregnace (Profi impregnace). Jde o speciální hloubkový proces vysokotlaké průmyslové impregnace, při níž se nenaimpregnované dřevo či dřevěný výrobek vkládá do unikátního impregnačního zařízení. Vysoký tlak a vzdušné vakuum v zařízení zajišťují, že se impregnační látka dokonale vpraví do struktury dřeva a zajistí přírodnímu materiálu dokonalou ochranu a mimořádnou životnost. Vakuově-tlaková impregnace se proto považuje za nejúčinnější ochranu dřeva v exteriéru. Při tomto typu impregnace se používají moderní technologie a impregnační látky, které jsou naprosto bezpečné a nemají žádné nepříjemné zápachy. Navíc neuvolňují do životního prostředí žádné nečistoty. Takto ošetřené dřevo má výrazně vyšší životnost, nevyžaduje žádnou speciální péči a splňuje i ty nejpřísnější ekologické normy.

Tlakově impregnovaná dřevěná terasa a nábytek, tzv. Profi impregnaceZdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.

Tlakově impregnované dřevěné molo, tzv. Profi impregnaceZdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.

Královská impregnace: novinka na českém trhu

Jihočeská firma Impregnace Soběslav, která se na vysokotlakou průmyslovou impregnaci specializuje již od roku 1914, uvedla nedávno na český trh speciální olejově-vakuovou impregnaci pod označením Královská impregnace. Tato technologie ochrany dřeva má původ v severských zemích a využívá všech výhod vakuově-tlakové impregnace a k nim přidává další benefity. Dřevo a dřevěné výrobky jsou nejprve ošetřeny tradičním procesem vakuově-tlakové impregnace a následně se na ně aplikuje tzv. olejově-vakuová impregnace. Jde o tlakovou impregnaci speciálním barevným lněným olejem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do dřeva a jeho praskání. Dřevo tak získá nejen maximální ochranu proti povětrnostním vlivům a škůdcům, ale také dokonalý přírodní vzhled a mimořádnou životnost. Vstupní surovinou pro tyto výrobky je severská borovice.

Tlakově impregnované dřevo, tzv. Profi impregnaceZdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.

Soběslavská firma nabízí hned několik produktů ošetřených Královskou impregnací, jako jsou terasová prkna nebo obkladová prkna. Všechny produkty jsou dostupné v šedém, hnědém a okrovém odstínu. V současnosti Impregnace Soběslav dokončuje novou podnikovou prodejnu, kde na ploše o 10 000 m2 najdou zákazníci stovky produktů ošetřených vakuově-tlakovou i olejovou impregnací. Pro zvýšení zákaznického komfortu firma také dokončuje e-shop.

lakově impregnované dřevo, tzv. Profi impregnaceZdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.

Impregnace Soběslav – přední česká společnost specializující se na ochranu dřeva formou vysokotlaké průmyslové impregnace. Ve svém výrobním programu se zaměřuje na výrobu a tlakovou impregnaci dřevěných produktů pro stavebnictví, zahradní architekturu, energetické a telekomunikační společnosti i koncové zákazníky. Jihočeská firma nabízí široký sortiment produktů ošetřených vakuově-tlakovou (tzv. Profi impregnace) i olejově-vakuovou impregnací (tzv. Královská impregnace).

Více na www.impregnacesobeslav.cz