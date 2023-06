Možná vás překvapí, že to nejlepší, co můžete udělat pro svoji pleť, je hedvábí. Materiál, který se poprvé objevil v Číně před třemi tisíci lety před naším letopočtem a následně se rozšířil na západ, kde se velmi rychle stal symbolem přepychu hlavně pro jeho specifické vlastnosti jakými jsou lehkost, pevnost a jemnost. A právě tyto kvality mají pozitivní vliv také na vaši pokožku.

Foto: Marieli, a. s.

Začít můžete například s hedvábným povlakem na polštář MARIELI, který je vyroben z nejkvalitnějších 19mm vláken morušového hedvábí. To látce propůjčuje přírodní barvu slonové kosti a pyšní se také dokonalou kombinací lesku, tloušťky a měkkosti, díky kterým se už ráno nebudete budit pomačkaní jako tomu je například u povlečení z tencelu. “To, v jakém prostředí spíme, má zcela zásadní vliv na náš mindset, na to, jaký máme den, jak se nám daří, kolik máme energie, inspirace, elánu. Kvalitní spánek a regenerace pokožky je úplný základ kvalitního života,” říká zakladatelka MARIELI –⁠ Terezie Täubelová a dodává, že hedvábí je navíc hypoalergenní už jen tím, že odolává roztočům a plísním.

To ale není zdaleka vše!

Anti-aging efekt

Protože spánkem strávíme více než třetinu svého života, měli bychom dbát na to, v čem uleháme a pečlivě hydratovat naši pleť a to i v průběhu spánku. Asi znáte ten pocit, kdy si na obličej a vlasy nanesete váš oblíbený přípravek a on se vám celý vpije do polštáře. Vzhledem k tomu, že hedvábí není savé, zůstává vaše noční péče na pokožce.

Lesklé vlasy

Nejznámější světoví kadeřníci a odborníci na krásu již dlouho doporučují spát na hedvábném povlečení, které je šetrné k vašim vlasům, ale i stylingu. Foukaná tak může vydržet i přes noc a vlasy nejsou zacuchané. Hedvábí vlasy nevysušuje a díky svému jemnému materiálu snižuje jejich lámavost.

Přirozená termoregulace

Hedvábí se navíc přizpůsobí vaší tělesné teplotě, má dokonalé izolační vlastnosti, které oceníte především v zimních měsících. V těch letních zase zabraňuje pocení. Kromě toho je skvělým pomocníkem, pokud trpíte na ekzémy a alergie. Povlečení z pravého hedvábí je hypoalergenní a odolné vůči roztočům a prachu.

Hedvábný set

Pro lepší požitek ze spánku a krásu vaší pokožky si můžete v MARIELI nově zakoupit i celý komplet –⁠ hedvábné prostěradlo, povlak na polštář a peřinu.

Sladké sny!

Zdroj: Marieli, a. s.