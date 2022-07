Zkusit si upéct housku, postavit dům ve virtuální realitě, nadojit model krávy nebo naprogramovat robota a k tomu soutěžit o hodnotné ceny. I to bude na pestrém programu letošní výstavy Dobrodružství s technikou, která se bude 22. června po dvou letech opět konat na českobudějovickém výstavišti. Novinkou letošního 6. ročníku je i mezinárodní soutěž 13 týmů žáků škol, jenž otestují své dovednosti v oblasti digitalizace a techniky. Na interaktivní výstavu je vstup zcela zdarma.

Foto: Jihočeská hospodářská komora

Těšit se můžete na pestrý program

Přenést se do počítačové hry Minecraft, postavit kolejiště, vyrobit CO2 či ušít vlastní oblečení – i to můžete zažít na největší interaktivní výstavě vědy, techniky a řemesel v jižních Čechách Dobrodružství s technikou, která se po dvouleté odmlce vrací na českobudějovické výstaviště. „Smyslem celé akce je zábavnou formou přiblížit dětem, ale i dospělým vědu, moderní technologie i tradiční řemesla. A to přes praktické ukázky, pokusy, modely či zábavné aktivity. Na jeden den se tak pavilon T1 promění v technologickou džungli, kde jihočeské firmy a střední a vysoké školy představí návštěvníkům své obory na celkem 58 stanovištích,“ přibližuje program akce Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk), a dodává: „Těšit se můžete na téměř 250 exponátů, které si budete moci sami vyzkoušet a třeba i vyhrát pěkné ceny v soutěžích.“ Na rozdíl od jiných výstav je Dobrodružství s technikou interaktivní a cílem je, aby si návštěvníci vyzkoušeli co nejvíce profesí či praktických činností na vlastní kůži.

Fanděte soutěžícím mezinárodního klání

Novinkou letošního 6. ročníku je mezinárodní soutěž Talenty pro firmy, kde budou moci návštěvníci fandit 13 týmům žáků ze základních a středních škol z jižních Čech, Horního Rakouska a Dolního Bavroska. Ti otestují své znalosti z oblasti techniky, digitalizace či programování, kdy budou muset za pomoci čipu micro:bit naprogramovat robota tak, aby se dostal na základnu postavenou ze stavebnice Merkur.

Zavítejte do Bosch Trucku nebo pojízdné digitální dílny

Jako každý rok na návštěvníky čeká i Bosch Truck od generálního partnera výstavy, českobudějovické společnosti Robert Bosch, návštěvníky také bude čekat digitální dílna FabLab Experience. Nebudou nouze ani o tradiční řemesla, jako je pečení housek či šití a výroba textilních výrobků.

Nad akcí Dobrodružství s technikou, která se uskuteční 22. 6. na českobudějovickém výstavišti od 9 do 18:00 hodin, převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje a Rada města České Budějovice.

Projekt Dobrodružství s technikou je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem. Soutěž Talenty pro firmy proběhne v rámci projektu TechTalent_21 č. Cíl EÚS/DF/SU/11/05, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu.

Zdroj: Jihočeská hospodářská komora