Nákupní centrum Palladium včera, 15. 6. 2022, slavnostně otevřelo nový odpočinkový prostor „Zóna“. Prostor slouží především k relaxu návštěvníků Palladia, kteří zde naleznou pohodlné sezení, možnost nabít si svůj mobilní telefon, vypůjčit a přečíst si knihu z knihovny, prohlédnout si aktuální trendy v oblékání nebo si užít umění, které zde bude pravidelně prezentováno.

Foto: PALLADIUM

První akcí v Zóně je od 16. 6. 2022 výstava velkoformátových obrazů malíře Milana Sodomy „We met again“, kterou věnuje své ženě Daniele, s kterou se právě v nákupním centru Palladium náhodně potkal. Milan Sodoma tvoří velmi intuitivně a spontánně, každý obraz jako by se sám rozhodl, jakou chce mít podobu. Linie ženského těla působí smyslně, křehce, něžně, láskyplně… stejně jako žena samotná. „Díky mým obrazům mohu s ženami komunikovat a jednoduše jim říct: Jsi žena, a to je úžasné!“ říká Milan Sodoma. Výstava tak tematicky navazuje na loňskou úspěšnou výstavu fotografií fotografa Roberta Vano s názvem „Women“, která se v Palladiu uskutečnila vloni na podzim.

Zdroj: PALLADIUM

Nový odpočinkový prostor Zóna návštěvníci naleznou v patře +2 (Tasty Garden) nákupního centra Palladium. Nejkratší cesta do Zóny vede od vstupu do nákupního centra z náměstí Republiky pomocí dvou na sebe navazujících eskalátorů do patra +2.

Zóna je otevřena denně od 10 do 20 hodin.

Více informací o Zóně naleznete na webu www.palladiumpraha.cz nebo na sociálních sítích nákupních centra @Facebook @Instagram