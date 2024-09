Liberec, 13. 9. 2024: Výstava Mezi námi zvířaty vznikla ve spolupráci s libereckým science centrem iQLANDIA a výsledkem je unikátní projekt, který umožní lidem srovnat své schopnosti a dovednosti se zvířaty z celého světa. Výstava je v Nise Liberec pro všechny návštěvníky zdarma od 20. září do 6. října 2024.

Foto: Projekt Nisa, s.r.o.

„Zažít, jak vidí včela, co všechno slyší netopýr nebo zkusit, jestli doskočím dál, než klokan. To je podle mě nejlepší způsob, jak zábavnou formou vzdělávat,“ říká ing. Kateřina Boháčová, marketing manager obchodního centra Nisa Liberec a doplňuje: „Projekty ve spolupráci s libereckou iQLANDIÍ mají u návštěvníků úspěch a my máme radost, že můžete další takový přivítat v našem centru. Takže zvu všechny od 3 do 103 let k nám do Nisy, protože tato výstava by vám neměla uniknout.“

​Mezi námi zvířaty nabízí spoustu unikátních interaktivních exponátů, na kterých si návštěvníci mohou porovnat své schopnosti a dovednosti se zvířaty. Vyzkouší si, jak vidí pes nebo třeba kočka. Otestují svůj sluch, paměť ve srovnání se zástupci zvířecí říše a zjistí jaké pachy zvířata přitahují či odpuzují. Osahají si povrchy jednotlivých zvířat a srovnají svůj zrak, rychlost, sílu nebo zručnost s konkrétními zvířaty. Nejmenší návštěvníky pak potěší včelí bludiště, kvízy i fotokoutek.

Zdroj: Projekt Nisa, s.r.o.