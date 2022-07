Vystudovat vysokou školu se zdravotním hendikepem? V dnešní době žádný problém

Začlenit se do běžného života i pracovního kolektivu je pro mnohé osoby se zdravotním hendikepem velkou výzvou. Nová doba však přináší řešení i lidem se zdravotním postižením. Nové inkluzivní technologie či neziskové projekty pomáhají těmto lidem zapadnout do běžného života a umožňují jím věnovat se všemu, co mají rádi. Díky projektu společností Microsoft a Alza zaměřenému na osvětu moderních technologií pro zdravotně znevýhodněné, vám představujeme Lindu a Alexandra, kteří jsou i přes zdravotní problémy inspirací pro všechny.

Linda a Alexandr zvládli díky moderním technologiím získat doktorský titul i navzdory zdravotnímu hendikepu | Foto: Microsoft