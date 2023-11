Dvakrát ročně stačí zajít do kotelny, pokud si pořídíte kotel na dřevěné pelety. Populární palivo naplnilo dávný sen mnoha hospodyň: topení dřevem, ale bez práce. Peletky se automaticky dopravují do kotle, který se sám zapaluje i čistí, a popele je tak málo, že se za celou zimu vynáší jen dvakrát.

Peletový kotel je automat, ovládání je jednoduché a intuitivní. | Foto: EPC

Představte si palivo, které nemusíte vzít nikdy do ruky. Přiveze ho cisterna až k vašemu domu a širokou hadicí ho nafouká rovnou do skladu ve sklepě. Kotel se zapaluje, když venkovní teplota klesne, a přikládá si také sám. Navíc je úžasně čistý – popelu je málo a prach žádný, takže můžete vedle kotle sušit prádlo. I to jsme už v peletových kotelnách viděli.

Možná vám to zní jako pohádka, ale pro 45 tisíc českých domácností je to každodenní realita. „Ta čistota lidi až překvapuje, když jste zvyklí třeba na uhlí, je to obrovská změna. A nejde jen o čistotu v domě, zmizí i ten špinavý kouř z komína,“ vysvětluje Vladimír Stupavský, předseda národní asociace Klastr Česká peleta. Pouze při zapálení se vznese úplně bílý obláček, jak nám popsal herec Jarmil Škvrna, který sám patří k nadšeným majitelům peletových kotlů.

V peletové kotelně je čisto a teplo.Zdroj: DEPI

Topenáři nebudou, výměnu kotle plánujte včas

O výměnu kotle mělo v posledním roce zájem dvakrát víc lidí než jindy. Důvodů pro změnu je totiž více a mnohé jsou ještě naléhavější než domácí pohodlí čisté ovzduší. „Vyměnilo se hodně plynových kotlů, protože lidi byli vyděšení účtenkami během energetické krize a pochopili, že je vždycky lepší mít palivo z domácích zdrojů,“ popisuje Stupavský.

Dřevěné pelety jsou malé válečky, které se lisují z pilin a jiných zbytků po pořezu dřeva. V Česku máme dnes už přes čtyřicet peletáren, najdeme je v každém kraji a brzy bude peletárna u každé větší pily, protože výroba paliva z dřevního odpadu dává všem smysl.

Ale výměny se netýkají jen plynových kotlů, ještě víc se spěchá u starých uhláků. Od září 2024 je totiž zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy. „Zkontrolujte si zadní stranu kotle, a pokud tam na štítku žádná emisní třída uvedena ani není, pak se vás výměna týká také. Jde hlavně o kotle na uhlí, ale také staré kotle na dřevo,“ upozorňuje Stupavský.

Výměnu kotle je přitom potřeba plánovat s dostatečným předstihem, protože topenáři budou v následujícím roce hodně vytížení. Sehnat instalatéra nebude jednoduché a čekat můžete i na dodání kotle, proto je ideální vše objednat ještě do konce roku.

1) pelety doveze cisterna, 2) kotel si sám přikládá, 3) automatický kotel na pelety, 4) vytápí i ohřívá vodu.Zdroj: Česká peleta

Jak srovnávat ceny paliv? Zjistěte si skutečné náklady

Pro volbu nového zdroje tepla jsou klíčové náklady. Ale jak srovnávat mezi sebou tak odlišná paliva, jako jsou pelety, uhlí, plyn a elektřina? Každý kotel má jinou účinnost a každé palivo jinou výhřevnost. Abyste udrželi doma teplotu 20 stupňů, spotřebujete větší objem uhlí než pelet. Proto potřebujete znát cenu za jednu kilowatthodinu tepla a právě tu vám spočítá nová Kalkulačka nákladů na vytápění, kterou připravil Klastr Česká peleta. Teplo z pelet je aktuálně levnější než z plynu, elektřiny a častokrát i z tepelného čerpadla.

