Burger Street Festival přiváží do Géčka po roce burgery, soutěž jedlíků a originální burger inspirovaný Českými Budějovicemi. Festival se koná u nákupního centra Géčko od pátku 6. září do neděle 8. září a vstupné je samozřejmě zdarma.

Foto: Marissa Yellow, a.s.

„Burger Street Festival je v u nás v Géčku vždycky velkou akcí. Burgery a všechny dobroty, které k tomuto festivalu patří, provoní plochu před nákupní centrum a ochutnávky neberou konce,“ říká Sabina Gruberová marketingová manažerka nákupního centra Géčko a doplňuje: „Letos přicházíme s novinkou. Lidé mohou na stránce facebookové události navrhovat typické ingredience, které mají s Českými Budějovicemi spojené. Jeden z našich burgermakerů z nich v limitované edici vytvoří jedinečný burger, který bude k dostání jen o festivalovém víkendu.“

Co bude na grilu?

Burgermakeři své grily rozpálí v pátek už v 10:00 hod., otevřeno je každý den do 21:00 a v neděli do 20:00 hod. Svůj koncept Blbý vařečky představí Jan Vorel, finalista předloňského Masterchef Česko & Slovensko, ochutnáte jedinečné bulky z preclíkového těsta bistra U Dřeváka Beer&Grill nebo třeba speciality domácí JJ Grill Bill. U vybraných prodejců budou k dispozici i bezlepkové bulky nebo veganské varianty burgerů.

Zdroj: Marissa Yellow, a.s.

Dobroty a speciality

K festivalu patří kromě tradičních hranolek Corn Dog – párky obalované v těstíčku z kukuřičné mouky, churros a stále oblíbenější bubble waffle. Dobrodružnější povahy se mohou občerstvit na stánku GRIG, kde najdou hmyzí dobroty v rozličných úpravách - od cvrččích čipsů přes hmyz v čokoládě až po sušené červíky s celou plejádou příchutí. Sladkou tečku zajistí makronky vyrobené z mandlové mouky.

Soutěž pro prodejce i návštěvníky

Návštěvníci mohou hlasovat o nejlepší burger. Hlasování probíhá elektronicky prostřednictvím QR kódů, které budou u každého prodejce. Z hlasů vzejde trojice nejoblíbenějších burgermakerů a tři vítězové z řad návštěvníků, kteří dostanou vouchery na burgery v celkové hodnotě 3 500 korun.

https://burgerstreetfestival.cz/