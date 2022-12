Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) působí ve spolupráci s Jihočeským krajem a dalšími regionálními subjekty jako odborný partner pro inovativní podnikatelské myšlenky a nápady.

Slavnostní finále česko-rakouské soutěže podnikatelských nápadů a startupů v Linzi nápadů Jihoczech | Foto: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Ať už se jedná o nápady těch, kteří s podnikáním teprve začínají, nebo o záměry přinášející inovace do již zavedených podniků. Ve všech fázích podnikání se soustředíme na podnícení dalšího růstu a rozvoje regionálních firem. Co jsme pro to v roce 2022 udělali? Vytvořili jsme sérii na sebe navazujících programů, které propojují klíčové aktéry (vědeckovýzkumné instituce, univerzity, veřejné organizace, školy, podnikatele), reagují na aktuální potřeby regionálních firem a pomáhají s realizací inovačních aktivit jihočeských podnikatelů.

Jihoczech, soutěž podnikatelských nápadů

Již 5. ročník soutěže představil pestrou skupinu účastníků s rozličným podnikatelským směřováním a smýšlením, ve všech případech však s originálním nápadem. Úvodní Jihoczech Startup Camp vedený zkušenými mentory ze společnosti Headim přinesl neotřelé pohledy a názory, které v pracovní a inspirativní náladě pomohly dále rozvinout přihlášené podnikatelské nápady. V další fázi soutěže přišla na řadu příprava podnikatelských plánů pod vedením odborných lektorů. Výsledky představili soutěžní týmy i jednotlivci odborné porotě, potenciálním partnerům a veřejnosti. Tři nejlepší si stejně jako v předchozích letech odnesli finanční odměnu, možnost zvýhodněného užívání prostor Jihočeského vědeckotechnického parku, ale především řadu užitečných kontaktů, informací, zkušeností a nových obchodních vztahů.

1. místo získal tým studentů ve složení Vít Bašta, Aleš Bašta a Miroslav Dvořák s nápadem „RECYCLED PLASTIC MOUNTING“, jehož podstatou je využití recyklovaného plastu k výrobě konstrukčních komponentů pro FVE.

2. místo obsadil tým společnosti „HACK FOOD“ Marián Hýbl a Daniel Kotrba s výrobou funkčních kaší dochucovaných medy od jihočeských včelařů.

3. místo si zaslouženě odnesla Dana Kalistová se záměrem vybudování udržitelného obchodního centra s pracovním názvem „RE-PRIOR“.

Ocenění vítězů 5. ročníku soutěže podnikatelských nápadů JihoczechZdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

CZ-AT IDEA & STARTUP CONTEST

Soutěž připravená na základě společné dohody hejtmanů Jihočeského kraje a Horního Rakouska měla letos premiéru a i přesto hned první ročník překvapil velkým zájmem účastníků. Odborné vedení soutěže zajišťoval Jihočeský vědeckotechnický park ve spolupráci s rakouským inkubátorem tech2b, ceny pro vítěze tří kategorií věnovali hejtmané obou krajů a rakouská Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Mezi 57 přihlášenými podnikatelskými projekty ty české rozhodně nezůstaly pozadu. A jak to celé dopadlo?

Kategorii nejlepší startup ovládl jihočeský Virtual Lab s.r.o. s projektem VR ICU training simulator. Jedná se o tréninkovou platformu ve virtuální realitě vyvinutou pro stávající nebo budoucí zdravotnický personál, která simuluje postupy na jednotce intenzivní péče, jako je obsluha přístrojů a zvládání krizových situací, které není možné v běžném životě bez reálného pacienta a přístroje natrénovat.

Ve kategorii nejlepší nápad zvítězil rakouský tým Alexander Zwirzitz, Manuel Selg a Kevin Trenzinger s projektem MICROBIAL BIOSENSORS využívajícím mikrobiální biosensory pro detekci patogenů. Pomocí živých mikroorganismů (kvasnic) detekují rychle, levně a přesně jiné, nežádoucí mikroorganismy, jako jsou viry nebo bakterie.

Nejlepším přeshraničním projektem se stala platforma POWER2U z Horního Rakouska, která cílí na zakládání a provozování komunitní energetiky a rozhodování v energetických komunitách založené na využití umělé inteligence.

Možnost zasídlení v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku

Setkání nad možnostmi využití virtuální a rozšířené reality ve vzděláváníZdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.Začínajícím podnikatelům s podnikatelskou historii kratší než 3 roky a zaměřením vhodným pro zasídlení nabízí JVTP zvýhodněné nájemné v moderních kancelářích, vybavených laboratořích nebo technologických halách. Zasídlení probíhá v režimu podnikatelského inkubátoru, cenové zvýhodnění obvykle dosahuje 70 %, nájemce tedy zaplatí pouze 30 % z ceny obvyklé, stanovené znalcem. Zasídlené firmy mají kromě optimálních podmínek pro rozvoj a vizitky s „dobrou adresou“ k dispozici celou sadu doplňkových služeb. Režim inkubátoru firma užívá 1 rok, poté automaticky přechází do režimu vědeckotechnického parku s cenovým zvýhodněním 50 % oproti cenám obvyklým.

Jihočeský akcelerační program

Jedná se o zcela nový dotační program Jihočeského vědeckotechnického parku a Jihočeského kraje, který cílí na podporu začínajících firem s inovativní podnikatelskou myšlenkou nebo zajímavou technologií. Program pomáhá s financováním vstupních nákladů vedoucích k akceleraci aktivit podnikatele a k realizaci prvních tržeb. V letošním roce bylo díky alokaci 800 000 Kč podpořeno až stopadesátitisícovou dotací 6 nadějných inovativních projektů.

Tým Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Služby JVTP – Podpora Trendů

Jedná se o komplexní program podpory malých a středních firem formou zprostředkování a dotačního financování poradenských služeb v oblastech strategických změn a managementu inovací, poradenství při vstupu na nové trhy, při ochraně a využití práv duševního vlastnictví, validaci podnikatelského modelu, řízení procesů ve firmě s cílem jejich optimalizace a digitální transformace a v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem na zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe.

Program umožnil podporu 44 regionálních firem s celkovou výší dotace 10,2 mil. Kč. Ta pokryla až 75 % celkových nákladů, další 3,3 mil. Kč pak financovali žadatelé z vlastních zdrojů. Tento program podpory získal pro jihočeské firmy tým JVTP díky úspěšné žádosti z programu OP PIK, Služby infrastruktury.

Posledním dílkem skládačky celého systému na podporu rozvoje kreativních a inovativních podnikatelských nápadů a startupů jsou vlastní projekty realizované Jihočeským vědeckotechnickým parkem, ve všech případech zaměřené na podporu rozvoje inovací, technologií a trendů a podporu aktivity regionálních tematických skupin a sítí spolupráce.

František Mlčák, ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.Těšíme se, že i v dalším roce budeme spolehlivým a aktivním partnerem při vzniku a rozvoji nových podnikatelských myšlenek v našem kraji, při zavádění technologických i netechnologických inovací do regionálních firem. Jsme moc rádi, že jsme platnou součástí inovačního „ekosystému“ Jihočeského kraje, který respektuje jedinečnost našeho regionu, staví na jeho silných stránkách a hledá nové příležitosti dalšího rozvoje.





Přejeme vám, ať je rok 2023 šťastný, úspěšný a plný nových, neotřelých podnikatelských nápadů a zážitků!



tým Jihočeského vědeckotechnického parku



František Mlčák, ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.

Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.