Vysoká absence řemeslníků, techniků a odborníků u tradičních řemesel znamená jistou pracovní příležitost a vysoké výdělky absolventům, kteří se rozhodnou studovat dnes tak žádané obory, jakými jsou tesař, zedník, truhlář, zámečník, instalatér, elektrikář a všechny ostatní, jejichž nedostatek jistě dnes a denně každý z nás pociťuje.

Foto: Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Také z pozice zaměstnavatelů, kteří oceňují absolventy pětileté varianty vzdělání (tříletý učební obor a dvouletá maturitní nástavba) stále více přibývá, a my, jako poskytovatel vzdělání, jsme schopni připravovat ročně stovky absolventů v téměř všech nejvíce vyhledávaných profesích.

Vyučit se řemeslu není vizitkou špatného prospěchu na základní škole. Naopak. Naše obory jsou vyhledávány i žáky s lepším, než dobrým průměrem, protože pokud je nadání podpořeno studiem odborného řemeslného oboru, pokračují absolventi přes učební obor a maturitu až k vysokoškolskému stupni vzdělání, což, jak se nám mnohokrát potvrdilo, je jednou z nejefektivnější formou vzdělání a přípravy kvalifikovaných odborníků.

Absolventi, kteří se rozhodnou se uplatnit v praxi, na ty dnešní společnost čeká nejvíce. Zoufalý nedostatek všech řemeslníků umožňuje mladým a schopným lidem si velmi rychle vybudovat pevnou pozici, a tím samozřejmě i velmi slušné výdělky.

Naše učební a maturitní obory jsou vyhledávány nejen chlapci, ale téměř třetinu našich studentů tvoří děvčata, která buď pokračují v řemeslné tradici a připravují se k převzetí a vedení rodinné firmy, nebo mají pro řemeslo nadání a studiem se v něm zdokonalují.

Díky Erasmu+ se daří úspěšně realizovat pracovní stáže do Portugalska a Řecka, od roku 2024 se budou realizovat také výjezdy do Anglie. Pracovních stáží se účastní žáci učebních a maturitních oborů, ale také pedagogové, kteří žáky do zahraničí doprovázejí, jeden za odbornou výuku a druhý vyučující jazyků.

Pracovní stáže v zahraničí jsou prioritně určeny k rozšíření odborných znalostí, ale slouží také ke zvýšení jazykových dovedností a poznání nových kultur. Výjezdy jsou plně financovány z evropského programu Erasmus+. Žáci získávají ke svému zpravidla třítýdennímu pobytu finanční příspěvek pro vlastní potřeby.

Zaměření studia odpovídá požadavkům trhu práce nejen našeho okresu- a tímto je zajištěna vysoká uplatnitelnost našich absolventů v profesní praxi. SŠ řemesel nabízí ucelený blok vzdělávacích aktivit členěných do jednotlivých oblastí, je to denní studium, studium při zaměstnání, rekvalifikační kurzy a přednášky pro sociální partnery regionu, se kterými je škola v úzkém kontaktu. Při moderním pojetí výuky je kladen důraz na předávání odborných vědomostí, praktických dovedností a budování celkové osobnosti studentů. Součástí školy jsou prostorné učebny, pracoviště odborného výcviku, provozní dílny a laboratoře včetně svářečské dílny.

Škola vlastní dvě sportovní haly, krytý bazén a jídelnu včetně kuchyně pro 800 strávníků. U vybraných oborů je nabízeno prospěchové stipendium.

Český řemeslník má co nabídnout a jeho cena stoupá, na trhu práce je velmi žádaný. Přibývá domácích i nadnárodních firem, které potřebují odborníky pro výrobu či logistiku a mimo to má kvalitní řemeslník možnost uplatnění také v samostatném podnikání. Zkrátka, řemeslo má nejen zlaté dno, ale také skvělou perspektivu…

Zdroj: Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace