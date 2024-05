Předškolní vzdělávání na soukromé bilingvní mateřské škole se slevou 30 % se zápisem do konce června 2024.

Ve třídě jsou aspoň dva učitelé | Foto: Maple Bear Olomouc

V mateřské škole Maple Bear Olomouc dítě získá možnost rozvíjet se v inspirativním prostředí, které podporuje jeho individuální potenciál a připravuje ho na úspěšnou budoucnost:

„Zaměřujeme se na dovednosti nezbytné pro 21. století a na komplexní rozvoj každého dítěte – emocionální, sociální i fyzický. Naše škola v Olomouci poskytuje prostředí, kde děti nejen získávají vzdělání, ale také se učí spolupracovat, komunikovat a rozvíjet svoje schopnosti v různých oblastech života. S námi začínající děti mají jedinečnou příležitost růst a rozvíjet se ve všech směrech.” Lukáš Ondruch, ředitel MŠ Maple Bear Olomouc.

V září 2024 Maple Bear Olomouc otevírá mateřskou školu pro děti od 3 do 6 letZdroj: Maple Bear Olomouc

O Maple Bear Olomouc v 9 bodech

1. Maple Bear Olomouc je součástí exkluzivní globální sítě kanadských škol od jesliček po střední školy, která působí ve více než 39 zemích světa. Více o Maple Bear Global Schools

2. Maple Bear Olomouc nabízí bilingvní vzdělání, které kombinuje anglický jazyk s českým jazykem. V mateřské škole Maple Bear Olomouc jsou děti vystavovány angličtině za pomocí imerzní metody tzn. úplného ponoření do cizího jazyka.

3. Maple Bear Olomouc zaměstnává kvalifikované učitele. Ti musí podstoupit výběrová řízení vedená kanadskými specialisty, a zároveň prokázat kladný vztah k dětem a ke vzdělávání.

4. Maple Bear Olomouc se řídí moderními kanadskými vzdělávacími metodami a přístupy, které podporují aktivní zapojení dětí a jejich kritické myšlení.

5. Maple Bear Olomouc klade důraz na rozvoj dovedností pro 21. století, jako je komunikace, spolupráce, kritické myšlení, kreativita, digitální gramotnost, leadership a další.

6. Díky své globální povaze Maple Bear Olomouc vytváří multikulturní prostředí, které posiluje porozumění a respekt k různým kulturám.

7. Vzdělání poskytované na Maple Bear Olomouc má za cíl připravit děti na úspěch v globalizovaném světě a na měnící se trh práce.

8. Maple Bear Olomouc se snaží podporovat individuální rozvoj a respektuje jedinečné talenty a schopnosti každého dítěte.

9. Maple Bear Olomouc si váží spolupráce s rodiči a poskytuje jim pravidelnou zpětnou vazbu o pokroku jejich dětí a zapojuje je do vzdělávacího procesu.

Nezmeškejte tuto jedinečnou možnost a přihlaste své dítě ve věku od 3 do 6 let do mateřské školy Maple Bear Olomouc se zvýhodněnou nabídkou školného. Tato exkluzivní nabídka platí pouze do konce června, neváhejte a využijte ji co nejdříve!

Pro více informací kontaktujte MŠ Maple Bear Olomouc na olomouc@maplebear.cz nebo na telefonním čísle +420 608 294 475 či přes kontaktní formulář na webu Maple Bear Olomouc.