Okamžitá lékařská péče není jen výsadním právem majetných. Věděli jste, že opravdu každý Čech má možnost propojit se s lékařem na dálku, ať je doma nebo pláži?

Foto: MEDDI

Stačí si zcela zdarma do svého chytrého telefonu stáhnout aplikaci MEDDI app a nemusíte se bát zdravotních problémů ani na dovolené. Horečka, střevní potíže nebo třeba alergická reakce vás už nikde nezaskočí. Spojte se se svým lékařem, který vám i na míle daleko poradí, jak při konkrétních zdravotních komplikacích postupovat nebo vám zašle eRecept i do zahraničí.

Zdroj: MEDDI

Klidná dovolená díky telemedicíně

Co přesně si pod pojmem telemedicína představit? Nejjednodušším vysvětlením je zcela základní fakt, že zlepšuje dostupnost zdravotní péče, protože umožňuje její poskytování na dálku. To samozřejmě šetří čas jak pacientům, tak lékařům, kteří mají díky aplikaci méně starostí s administrativními úkony zabírajícími čas na úkor pacientů. A v případě dovolené, která se bohužel mnohdy bez zdravotních potíží neobejde, vám aplikace MEDDI app nabídne jednoduché řešení, jak se spojit s lékařem tady a teď, jste-li v Čechách nebo i v zahraničí, a navíc třeba i bez nutnosti návštěvy pohotovosti.

Zdroj: MEDDI

Jednoduché a okamžité řešení akutních potíží

Telemedicína v sobě skýtá celou řadu běžných úkonů - telefonickou konzultaci pacienta s lékařem, který vám dokáže poradit, jak v případě akutních zdravotních potíží postupovat, zašle vám eRecept, a to i do zahraničí, a je-li to bezodkladné, doporučí vám osobní návštěvu doktora. Aplikace vás také dokáže projit s více lékaři, či dalším zdravotnickým personálem. Dokonce umí elektronicky sdílet data z diagnostických přístrojů mezi provádějícím zařízením a specialistou v jiném zdravotnickém zařízení.

Zdroj: MEDDI

Papírové karty nahradí komplexní záznamy přímo ve vašem telefonu

Pro pacienta to znamená mít také možnost všech svých zdravotních dat přehledně na jednom místě a podle potřeby je sdílet s vybranými lékaři. MEDDI app toto umožňuje v rámci jedné aplikace také pro celou rodinu. Vše pak máte přehledně uspořádané přímo ve vašem telefonu.

Žádné bariéry v cestování ani pro chronické pacienty

Telemedicína je rovněž výborným nástrojem u dlouhodobých a chronických onemocnění, kdy jsou pacienti a lékaři v pravidelném kontaktu. Díky telemedicíně tak pro pacienty, kteří užívají léky pravidelně, nemusí být cestování překážkou ani obavou.

Je tedy více než zřejmé, jak lze v klidu a bez stresu odjet na dovolenou. S pocitem, že máte lékaře vždy po ruce, a to 24 hodin 7 dní v týdnu si můžete dopřát bezstarostně strávený čas se svými nejbližšími.

Aplikaci MEDDI app si můžete bezplatně stáhnout v AppStore nebo na GooglePlay.

www.meddi.com

https://www.youtube.com/watch?v=CiS-GoXW0Ps