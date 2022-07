Krédo, kterým se turnovská firma VYVA PLAST, s.r.o. řídí, není nijak snadné: patřit mezi pět nejvýznamnějších výrobců těchto typů produktů v České republice. Tomu napomáhá vedle nových technologií neustálé doplňování pracovníků o další kvalifikované síly a rozšiřování výrobních kapacit.

Manažer obchodu



Náplň práce

Poptávkové řízení a zpracování nabídek

Péče o klíčové obchodní partnery, Projektové řízení

Marketingová činnost ve svěřeném oboru



Požadujeme

Minimálně středoškolské vzdělání

Vzdělání technického směru výhodou

Velmi dobré komunikační schopnosti

Aktivní přístup, Dobrou znalost anglického jazyka, německý jazyk je výhodou



řidičský průkaz pro osobní automobily

Znalost práce na PC - MS Office (Excel, Word, Outlook)



Nabízíme

Důkladné zaškolení

Bonusový program dle dosažených výsledků

Zajímavá a různorodá práce, služební automobil

Práce v mladém kolektivu, Zaměstnanecké benefity

Mobilní telefon, Motivační finanční ohodnocení



V případě zájmu pište na: hr@vyvaplast.cz

Široký záběr má turnovská firma VYVA PLAST s.r.o., založená před téměř 30 lety. Její vedení si je totiž dobře vědomé, že pravidelným hospodářským krizím se dá nejlépe čelit tím, když se podnik nesoustředí jen na jeden druh výrobku, a dále spokojení zaměstnanci. Společnost, jak její název napovídá, se zabývá výrobou produktů z plastů do různých průmyslových odvětví. Vedle výrobků pro automotive to jsou také obaly všeho druhu, plastové kryty nebo i zahrádkářské potřeby. „Je moderní chlubit se dodávkami do automotive, ale máme dostatečně diverzifikované portfolio odběratelů a výrobky naší společnosti jsou rozloženy do většího počtu oborů. Tato zásada, které se držíme, nám pomohla překonat krizové roky 2008 – 2009 a stejně tak i tzn. Kovidovou pandemii, a vytváří určitou stabilitu i nyní“, přiblížil Tomáš Pavelka, obchodní ředitel a jednatel VYVA PLAST, s.r.o.

V některých typech autobusů veřejné dopravy by se dalo napočítat až 150 plastových dílů, které pocházejí od turnovské VYVA PLAST, s.r.o.. Vedle toho společnost vyrábí také například kryty na nemocniční lůžka. V oblasti výroby pro automotive jsou jejími zákazníky největší lídři automobilového průmyslu. Ovšem mezi produkty firmy patří už mnoho let například i plastové ochrany, které chrání mladé stromky před okusováním lesní zvěří, vložky do společenských her a také díly pro tzv. Heating tj. ohřívače vody, tepelná čerpadla a rekuperace.

Udržet se na špičce znamená nepřetržitě investovat do nejmodernějších technologií, včetně IT systémů. Konkurenční výhoda společnosti VYVA PLAST je ovšem dána i tím, že má vlastní R&D, vyrábí si vlastní formy, a ještě poskytuje zákazníkům pravidelný servis. To není dnes moc běžné.

„Máme i pracovníky, kteří jsou s námi již od založení společnosti", poznamenal Tomáš Pavelka. Nedávno společnost dokončila novou administrativní budovu, se kterou zaznamenala positivní ohlas v soutěži Stavba roku 2021 Libereckého kraje. Roční přírůstky obratu se v posledních letech pohybují v řádu desítek procent. „Naším cílem je nejen spokojený zákazník, který se nejen rád vrací, ale také dává o nás reference ostatním, kteří pak naši firmu sami osloví, ale zároveň i příjemné pracovní prostředí a spokojení zaměstnanci“, shrnul jednatel společnosti.

VYVA PLAST, s.r.o.

Sobotecká 836

511 01 TURNOV

tel.: + 420 481 354 111

fax: + 420 481 354 170

e-mail: info@vyvaplast.cz



• firma byla založena v roce 1992 s cílem stát se jednou ze špičkových společností na trhu výroby a zpracování plastů

• v současné době zaměstnává ca 90 lidí

• jejími zákazníky jsou např. největší světoví lídři automobilového průmyslu



VYRÁBÍ

• plastové transportní obaly

• díly pro dopravní prostředky

• plastové kryty

• prodejní obaly

• zahrádkářské potřeby

