Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava (SPŠEI) má nové unikátní učebny e-sportu a rozšířené reality, vývoje počítačových her, robotiky, počítačových sítí a jazykových multimediálních učeben.

Hejtman kraje Ivo Vondrák v nové moderní učebně ostravské průmyslovky | Foto: Moravskoslezský kraj

„Díky rozsáhlé modernizaci učeben se SPŠEI stává vysoce atraktivní střední školou s kvalitním zázemím pro odbornou výuku technických oborů. Studenti tu mají skvělé podmínky k intenzivnímu studiu a rozvíjení svých znalostí. Věřím, že to ocení a také úzká spolupráce s VŠB-TUO a prosperujícími firmami je bude motivovat k tomu, aby neodcházeli z Moravskoslezského kraje, studovali tady dál na vysokých školách a viděli tu svoji budoucnost. Jsem si jist, že uplatnění na trhu práce tu najdou okamžitě, za pěkné peníze, a ještě je to bude bavit. Vzdělávací obory jsou totiž dobře přizpůsobeny aktuálním požadavkům zaměstnavatelů,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Upřesnil, že díky projektům spolufinancovaným z evropských zdrojů mohla krajská střední škola otevřít tři nové moderní odborné učebny a pět multimediálních jazykových učeben.

Díky novému vybavení se budou žáci učit vývoj počítačových herZdroj: Moravskoslezský kraj

Učebna e-sportu a vývoje počítačových her bude sloužit pro výuku oborů Elektrotechnika a Informační technologie, do kterého bude nově zaveden předmět vývoj počítačových her. Jeho hlavním cílem je ukázat studentům čtvrtého ročníku to, že k vývoji takovýchto her mají již základní znalosti a jsou schopní si velmi jednoduše vytvořit hru vlastní, na které si pak mohou dále zlepšovat své znalosti, a to nejen v oblastech, jako je matematika, programování, počítačová grafika, ale i v umělé inteligenci, vizualizaci a dalších. V oboru Elektrotechnika je možné využít učebnu pro výuku rozšířené reality, tedy moderní technologie, obohacující reálný svět o digitálně vytvořené prvky, které jsou interaktivním doplněním mobilních aplikací.

Ostravská průmyslovka také zmodernizovala učebny robotiky. Žáci si tak budou moci vyzkoušet například strojové vidění, senzorické kleště, utahováky nebo třeba pneumatické ventilové terminály. Prokouklo také pět jazykových učeben školy, byly vybaveny interaktivním LCD panelem, notebookem včetně výukového software pro výuku anglického jazyka. Pro použití ve všech učebnách pak byly pořízeny dvě mobilní dokovací stanice se 16 tablety.