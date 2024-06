Celosvětově známý a opěvovaný zlatavý mok, krásná příroda Šumavy, CHKO Český les, ohromující Brdy, romantické vyhlídky, cyklostezky, jedna z nejkrásnějších ZOO v republice, rodinné farmaparky s akcemi pro malé milovníky zvířat, architektonické skvosty i vojenská muzea a národní kulturní památky. To vše jsou západní Čechy, které jsou zároveň rodištěm úspěšných známých osobností v historii i v současnosti. Vítejte u nás. Vítejte v Plzeňském kraji.

Foto: VLM a. s.

Na co pozvat turisty do Plzeňského kraje?

Tato otázka by měla znít jinak: Na co zde nezapomenout a jak toho stihnout co nejvíce? Plzeňský kraj je bez nadsázky krajem nádherných památek, dechberoucí přírody, architektonických skvostů i lahodné gastronomie na velmi vysoké úrovni. Region je rozhodně skvělou volbou pro nezapomenutelnou dovolenou v čisté přírodě, která člověka odnepaměti dokáže nabíjet pozitivní energií. A co potom teprve romantická projížďka na parníku po přehradě Hracholusky? Na rychlá pádla vodáků zase čeká Otava a Berounka. A zdejší hluboké lesy zase prakticky v každém ročním období potěší houbaře.

Ráj turistů či filmařů

Plzeňský kraj je už dlouhá léta jasnou volbou turistů, a to nejen z naší vlasti, ale samozřejmě také ze zahraničí. Oblast je mimo jiného rájem filmařů, kteří si ji velmi oblíbili a rádi se sem vracejí s dalšími projekty.

V regionu je stále co objevovat a neustále zde přibývají nové a nové turistické cíle, které stojí za to navštívit, ať už jde o opravené historické památky, nové a unikátní kousky ve vojenském muzeu, nebo třeba pro veřejnost zpřístupněný industriální prostor. Lidé zde mohou vyrazit i na nespočet farem, kde si jejich ratolesti uvědomí, jak vypadal běžný život jejich předků. Poznají přitom souznění s přírodou, radost z vylíhnutí kuřátka nebo první pohlazení malé ovečky. Plzeňský kraj představuje rozmanitost a kulturní, přírodní i historické bohatství včetně národních kulturních a technických památek.

Plzeňský kraj nabízí řešení také pro ty, kteří potřebují pořádný restart z ruchu velkoměsta a chtějí vypnout a jen tak relaxovat. Stačí říct jedno slovo: Šumava. Horský klenot ale není jedinou zdejší přírodní pýchou. Své krásy nabízí také CHKO Český les.

Milovníci pohybu zase mohou sednout na kolo nebo naskočit na koloběžku a projet si cyklistické Barokní stezky. Když jim nebudou stačit ani desítky našlapaných kilometrů, lze zajet ještě do Brd. K dispozici jsou také evropské dálkové cyklotrasy, které svými úctyhodnými 457 kilometry spojují Prahu, Plzeň, Regensburg a Mnichov. Cyklisté mají dále možnost vyrazit po cyklotrase EuroVelo 13, která nese podtitul Stezka železné opony.

Nezapomenutelné zážitky v Plzeňském kraji

Zdroj: Matouš Horáček