SFÉRA je místem, kde se tradice snoubí s moderními technologiemi a otevírá tak dveře představivosti všem generacím dokořán!

Foto: Zadavatel

Po vstupu do SFÉRY v Automatických mlýnech se ocitnete v inspirativním prostředí, které povzbuzuje kreativitu a podněcuje touhu objevovat nové techniky a nápady. Její unikátnost spočívá v propojení tradičních řemeslných dovedností s moderními technologiemi. Bez ohledu na vaše zájmy a dovednosti zde naleznete širokou škálu aktivit, ze kterých si vybere každý. Od tradičních, jako je práce se dřevem, textilem nebo kovem, po moderní technologie, jako je 3D tisk nebo programování.

Zdroj: Zadavatel

SFÉRA nabízí vzdělávání pro děti, mládež i dospělé. Dopoledne je přístupná pro mateřské, základní i střední školy, odpoledne, do futuristicky řešené budovy přicházejí děti i dospělí na inspirativní kroužky a kurzy. V podvečerních hodinách se tu veřejnosti nabízejí popularizačně-naučné přednášky a otevřené dílny. Kapacita místností je pečlivě navržena tak, aby měl každý účastník dostatek prostoru a pozornosti od lektora.

Ve SFÉŘE se otevírá svět grafiky, virtuálních brýlí a rukodělných dílen, kde se rodí například nevšední šperky. Pod mikroskopy se odkrývají tajemství ptačích křídel, ve virtuálních brýlích nahlédnete do nitra lidského těla, a ve světě počítačových her vybudujete vlastní město. Pro milovníky rukodělných aktivit je tu dílna dřeva, kde se vůně lesa prolíná s tvořivou atmosférou. Setkáváte se zde s multioborovostí bez limitů. Živá fyzika plná experimentů a zábavná chemie, kde se objevuje Sherlock Holmes s houslemi.

Zdroj: Zadavatel

SFÉRA je domovem americké technologie Vědy na kouli/ Science on a Sphere, kde se každý měsíc probírá nové fascinující téma související s životem na Zemi i ve vesmíru. Pro nejmenší návštěvníky /5 až 9 let/ je připraveno Sférické hřiště plné nevšedního vybavení. Každý víkend v rezervačním systému centra naleznete programy v dílnách, laboratořích, u Science on a Sphere i na Sférickém hřišti. SFÉRA je otevřena 7 dní v týdnu za přívětivé ceny.

Tým Sféry neustále pracuje na inovacích. Nedávno zde vznikl projekt AI EduLab@Sfera, multidisciplinární centrum zaměřené na využití umělé inteligence ve vzdělávání. Cílem centra je sjednocovat odborníky z oblasti školství a podporovat pedagogy ve využití potenciálu umělé inteligence při výuce. Součástí jsou pravidelná setkání a konference věnované tomuto tématu.