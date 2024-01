Gymnázium Petra Bezruče pořádá Den otevřených dveří.

Foto: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Jsi žák nebo žákyně základní školy a chtěl bys jednou léčit lidi, věnovat se na špičkové úrovni počítačům či ochraně přírody, rozhodovat složité soudní spory nebo být badatelem v jakémkoliv oboru? Abyste mohli jednou vykonávat podobná atraktivní povolání, musíte vystudovat univerzitu. Ale ještě předtím musíte jít na školu, která vás pro univerzitu připraví. Školami, které se specializují právě na to, aby se jejich žáci dostali na vysoké školy a úspěšně je absolvovali, jsou gymnázia.

Gymnázium Petra Bezruče vám 7. února umožní vstoupit do své budovy bez nervozity ze zkoušení a zažít dobrodružné odpoledne. Vzdělávání je totiž dobrodružství! Přesvědčíte se o tom, když se vás za branami školy ujmou studenti a budou ukazovat svět, v němž žijí. Ve školní knihovně se podrobně seznámíte s fantasy literaturou. V chemické laboratoři uvidíte pokusy s utajeným písmem a spatříte blesky ve zkumavce. Ve studentském podání si poslechnete španělské filmové písně. Zažijete i mnoho dalšího.

Studentka pátého ročníku Adriana říká: „Studium na našem gymnáziu rozhodně nekončí za jeho zdmi. Během roku máme skvělou příležitost zúčastnit se mnoha poznávacích zájezdů a přednášek.“ Proto se podle vlastního zájmu můžete svých průvodců ptát, co zažili v Londýně, jaké to je putovat skalními městy a sopečnými oblastmi Katalánska, lyžovat ve Slovinsku nebo zdolávat řeku na Slovensku, jaké je to chodit do kroužku horolezectví nebo jezdit na DofE expedice. Třeba vám průvodci také poví, jak se na jeden den celá škola posunula v čase do minulosti a všichni, učitelé i žáci, se dohromady snažili prožít jedno dopoledne v 60. letech.

A jaká byla setkání se zajímavými hosty?

Zdroj: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Nevíme sice, kdy k nám pan prezident znovu zavítá, ale studentský senát se stará, abyste u nás potkávali další osobnosti, třeba Zdeňka Chlopčíka, porotce StarDance, nebo ekonomku Danuši Nerudovou.

Studium gymnázia je odrazovým můstkem k mnoha zajímavým zážitkům. Po šest let vám bude nabízet různé cesty, kterými je možné se vydat a zažít užitečný a dobrodružstvím nabitý život.

Více se dozvíte 7. února 2024 od 14 hodin.