Rodinná firma ATREA s.r.o. z Jablonce nad Nisou se specializuje na vzduchotechniku. Přesněji řečeno na výrobu větracích jednotek se zpětným získáváním tepla. Lidem tak zajišťuje čerstvý vzduch a současně přispívá k úsporám energie a ochraně planety. Jenže tato firma toho dělá mnohem víc. Kde všude se angažuje a jak podporuje region jsme se zeptali spolumajitele firmy Daniela Morávka.

Moderní výrobní hala v Rýnovicích | Foto: ATREA s.r.o.

Jste velká rodinná firma. Kolika lidem dáváte práci a kam exportujete produkty?

Včetně našich dceřiných společností v zahraničí čítá náš tým zhruba 450 kolegů. Naše produkty najdete hlavně po celé Evropě, a to díky našim distributorům i vlastním společnostem, které jsme založili od Rumunska po Švédsko. Do budoucna zvažujeme expanzi do Spojených států. Mimo Evropu naše výrobky už větrají i prestižní projekty, jako jsou obchodní centra či univerzity v Austrálii a na Novém Zélandu.

Jak se vyrovnáváte s rychlým vývojem technologií?

Ve firmě si zakládáme na tom, aby naše technologie byly vždy na špičce. Také proto jsme jedničkou na českém, slovenském, ale třeba i rumunském trhu. Jsme rodinná firma, což se odráží v našem přístupu k zaměstnancům – dbáme na vzájemný respekt, udržujeme dynamiku a zároveň nezapomínáme na lidské hodnoty a zdravý rozum.

Zahkladatelé Petr a Daniel MorávkoviZdroj: ATREA s.r.o.

Vaše firma se angažuje i v nadačním sektoru, jak?

Založili jsme nadační fond ATREA. Tento fond je primárně určený našim kolegům, kteří se ocitnou v těžké životní situaci – ať už jde o úraz, nemoc, nebo jiný problém. Kromě toho podporujeme širokou škálu dobročinných projektů, hlavně v našem regionu. Věříme, že úspěšné firmy mají být i sociálně odpovědné.

Které instituce ještě podporujete?

Pravidelně přispíváme na různé projekty, například na Hospic sv. Zdislavy, na libereckou a jabloneckou knihovnu, dětská oddělení nemocnic v Liberci a Jablonci, a také na tábory v dětských domovech. Snažíme se, aby naše finanční podpora byla efektivní, cílená a opravdu pomohla lidem v našem regionu.

Vaše firma se začala věnovat i boji proti často přehlíženému domácímu násilí. Co Vás k tomu přivedlo?

Jen za posledních dvaadvacet let bylo v Česku v souvislosti s domácím násilím zavražděno 249 žen. To je realita, kterou odmítáme přehlížet. Proto jsme začali aktivně pomáhat – nejprve našim zaměstnancům, kteří se s tímto problémem potýkali, a nyní se zaměřujeme i na širší komunitu. Organizujeme přednášky, podporujeme spolupráci mezi firmami v regionu a plánujeme otevřít v Liberci detašované pracoviště renomované organizace ROSA, která se specializuje na pomoc právě obětem domácího násilí. Naším cílem je, aby zejména ženy měly v našem kraji snadnější přístup k pomoci.

Rodinná firma ATREA s.r.o. je důkazem toho, že za úspěchem v oblasti vzduchotechniky jsou nejen špičkové technologie, ale hlavně pevné hodnoty a snaha zlepšovat životy lidí v regionu. Kromě toho firma aktivně pomáhá lidem, jež se ocitli v těžké životní situaci. S jejím závazkem k sociální odpovědnosti a dlouhodobé podpoře komunity je jasné, žeATREA s.r.o. se řadí mezi firmy sledující moderní trend skloubit obchodní úspěch s pozitivním působením na svůj region.