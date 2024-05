K oboru a prodeji s uhlím mě zasvětil můj tatínek František Buťa. I po 30 letech je stále co vylepšovat a zdokonalovat – říká majitelka Uhelných skladů paní Eva Buťová. Podnikání v této době přináší nemalé úsilí. Jít s dobou a požadavky je náročné.

Areál uhelných skladů Buťová | Foto: Uhelné sklady Buťová

Kategorizace skladů

V rámci zkvalitnění prodeje tříděného uhlí z produkce Severočeských dolů a.s. byla zahájena kategorizace uhelných skladů. Jedná se splnění kritérií, které jsou pro péči o koncového zákazníka rozhodující. Kritéria jsou posuzována v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů pracovníky Odboru podpory prodeje Severočeských dolů a.s. Na základě této kategorizace náš sklad historicky první získal zlatou známku, kterou dne 6.9.2013 přebíral můj tatínek.

Označení uhelných produktů

Dbáme na to, aby na prodejně či prodejním místě byl zřetelně označen druh uhlí a nedocházelo k záměně Bílinského uhlí s ostatními uhelnými produkty, tím k poškození dobrého obchodního jména společnosti Severočeské doly a.s. a následně uživatele, tj. konečného zákazníka.

Druhy tříděného uhlí:

ZrnitostZdroj: Uhelné sklady Buťová

Zrnitost jednotlivých druhů:

kostka 40 – 100 mm

ořech1 20 – 40 mm

ořech2 10 – 25 mm

Jedná se o uhlí shodných jakostních parametrů (vyrábí se v úpravárenském procesu z jedné vsázky uhlí) s procesem třídění na potřebnou zrnitost. Třídění postupně probíhá na sítech od nejvyšší do nejmenší zrnitosti.

Náš sortiment – co dalšího prodáváme – paliva – písky – štěrky - kamenivo přírodní – zeminu

Co prodáváme

Hnědé uhlí z produkce Severočeských dolů a.s., brikety, černé uhlí, koks, pytlované černé uhlí ořech 2 do automatických kotlů a kovářské uhlí, pelety EN plus A1, dřevěné brikety RUF i válcové, podpalové dřevo třísky i krbové, dřevní štěpku, písky, štěrky různých rozměrů hornina čedič, okrasné kameny, zeminu, mulčovací kůru, cement, beton.

NOVINKA : Máme auto s hydraulickým čelem. Zboží na paletách jsme schopni rozvést až do vašich domovů.

pelety ENplus A1 15 kg

dřevěné brikety RUF 10 kg

dřevěné brikety válcové 10 kg

podpalové dřevo štípané na zátop

krbové dřevo

dřevní štěpku 75 L

Akce na uhlí do 30.6.2024

V době odstávky Severočeských dolů, nejsme schopni naskladňovat, proto máme omezené množství.

Akce na pelety do vyprodání zásob nebo do 30.6.2024

Možnost rozvozu vozidlem s hydraulickým čelem.

Balení dřevních pelet ENplus A1 v 15 kg pytel / 70 ks/paleta/ 1050 kg cena 1 Kg/ 7,- Kč

Dřevní peletyZdroj: Uhelné sklady Buťová

Dřevní pelety

Pelety jsou granule kruhového průřezu, vyrobené z piliny odkorněného smrkového dřeva. Vyrábí se sušením dřevěných pilin na požadovanou vlhkost a poté lisováním pod vysokým tlakem do finální podoby.

Dřevěná paliva jsou vysoce ekologická, neobsahují síru, ani těžké kovy. Při spalování se uvolňuje pouze malé množství oxidu uhličitého.

Pelety jsou vhodné pro kamna a kotle s automatickou regulací a plnícím zásobníkem.

Parametry dřevních pelet

rozměr: průměr 6 mm, délka 3,15 - 40,00 mm

výhřevnost: 17,16 MJ/kg

vlhkost: 8,2 %

mechanická odolnost: 99,2 %

jemné částice: 0,08 %

popel: 0,42 %

topná peleta z čistých smrkových pilin odpovídá požadavkům normy EN 17225-2 certifikaci ENplus, které zaručují nejvyšší kvalitu dřevních pelet

Velmi děkuji za podporu a důvěru.

www.uhlibuta.cz