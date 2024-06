Splň si tajné přání! Přestaň se bát velkých výzev! Pusť se do fantastického dobrodružství! Překvap všechny svým umem a chytrostí!

BRNOsat | Foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Máš zajímavý nápad na aparát, který má smysl vystřelit do vesmíru? Bezva, ale jenom ten stačit nebude. Musíš také pořádně máknout. Když to ale nevzdáš a uspěješ, zařadíš se do výjimečného klubu kosmických konstruktérů a badatelů.

Nikdo neslibuje, že to bude jednoduché. Díky zastupitelstvem schválenému příspěvku města Brna bude start družice sice zdarma, avšak náklady na vývoj a výrobu experimentu musí vlastními silami zajistit sami konstruktéři. Když ale uspějí a dostanou své zařízení až na oběžnou dráhu, získané zkušenosti jim bezesporu ovlivní celý další život.

Ne, to není vtip. Hvězdárna a planetárium Brno, Výzkumný a zkušební letecký ústav a společnost Spacemanic CZ vyzývají všechny vesmírné bastlíře, aby zkusili navrhnout experiment, který se dostane na palubu umělé družice „BRNOsat“. Ta se na cestu vydá v polovině roku 2026. Letenka pro ni je už rezervována! Satelit bude velký zhruba jako krabice od bot (v profesním žargonu ve formát tzv. 6U) a na oběžnou dráhu ve výšce cca 500 kilometrů nad Zemí ho vynese raketa Falcon 9. Následně bude v provozu až několik let.

Není tedy na co čekat.

Zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno

Jakýkoli nápad – byť sebeztřeštěnější – lze do poloviny září 2024 přihlásit na stránce www.brnoletidovesmiru.cz, kde jsou také uvedeny základní informace a mantinely, v nichž je třeba se „pohybovat“. Vzápětí dojde k výběru a pak už nezbude nic jiného než se pustit do díla. Na stejné stránce se objeví i další výzvy, které se postupně zjeví v průběhu následujících dvou roků.

Přihlásit se může kdokoli. Jednotlivec – skupina, junior – senior, student – pracující, amatér – profesionál. Omezení jsou pouze technická (družice není nafukovací), časová (pevné datum startu) a samozřejmě finanční (nic na světě není zadarmo). Výběr experimentů proběhne na podzim 2024 – s ohledem na atraktivitu projektů, technickou způsobilost a samozřejmě rozpočet. S přihláškou ale nečekejte až do poslední chvíli, jinak nebude čas na konzultace.

Tak co? Vezmete rozum do hrsti a přihlásíte svůj nápad na www.brnoletidovesmiru.cz?

Další taková šance se nezopakuje!

Město Brno dlouhodobě podporuje kroky vedoucí ke zvýšení vědecké a technické gramotnosti žáků i studentů a jejich motivaci ke studiu a kariéře v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky. Tedy propagaci takzvaných STEM oborů, o čemž bylo i nedávno podepsané memorandum s Jihomoravským krajem a řadou u nás působících hi-tech firem. Konkrétním projektem s jednoznačným výsledkem je brněnský studentský satelit, do jehož realizace v tomto roce investujeme prostřednictvím Hvězdárny a planetária Brno více než 2,4 milionu korun. Další prostředky pak vložíme v roce příštím. Už teď se těším na výsledek. Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Na Kraví hoře své první vesmírné krůčky udělal Vladimír Remek, ke hvězdárně se hlásí i Aleš Svoboda, rezervní astronaut Evropské kosmické agentury. Proto nám projekt brněnského studentského satelitu, s nímž přišly místní vesmírné společnosti, připadá logickým pokračováním našich vzdělávacích aktivit. Slovy klasika, již samotná cesta přitom bude cílem. S konstrukcí této družice bude spojena celá řada menších aktivit, do nichž se mohou zapojit skutečně všichni. Předpokládáme, že tak oslovíme děti z mateřských škol, žáky ze škol základních i středoškolské nebo vysokoškolské studenty. Cesta do vesmíru totiž skutečně začíná v Brně. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, kde je velitelem stroje na zázraky.

Brno je centrem českého kosmického průmyslu. Působí zde několik desítek firem s obratem v řádu miliard. Připravují se zde komponenty pro kosmické rakety i nejrůznější satelity, staví se dokonce středně veliké družice. Všechny tyto společnosti se navíc rychle rozrůstají a všechny proto hledají nové pracovníky. Tento projekt pomůže nejen tomuto odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Získané zkušenosti z návrhu a konstrukce studentského satelitu bezesporu mohou všichni konstruktéři uplatnit v mnoha jiných oborech, byť na hony vzdálených od kosmických aplikací. Martin Příborský, uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj, metropolitní spolupráci a integrované územní investice.