Čím je Jirsíkova škola výjimečná a co v absolventech zanechává i takovou dobu po opuštění jejích bran?

Budova školy | Foto: Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23

Při romantickém ploužení velkoměstem a sedávání na přednáškách si nelze nevzpomenout na svou středoškolskou alma mater, v mém případě Jirsíkovo gymnázium. Podněty k takovému vracení se nepředstavuje jen melancholické podzimní období, ale i dozvuky posledních, emotivních kapitol studia – ať už je řeč o přípravách maturitního plesu, nebo již samotné křížové výpravě skrze maturitní zkoušku.

Nikdy neopotřebovanou metaforou stoupání po zdánlivě nekonečných schodech Jirsíkovy školy bych se rád na chvíli vrátil k zážitkům, pableskům dob dávných, které zdejší studium dělají tak nezapomenutelným. Zdá se až tragikomicky neskutečné, že kdysi jsem býval jen vystrašeným prvákem na prahu dospělosti, který bázlivě zíral vzhůru do vyšších pater, nevěřil, že strašidlo maturity je vždycky o schod napřed, a fascinovaně zíral kolem sebe. Čas smyje zamlžené strachy ze zkoušení či testů, zbyde jen to dobré; laborky z biologie se tak rázem úží na bloudění parkem a hledání jakýchsi neviditelných příšerek zpod mikroskopu, chemie zase vzbudí jen vzpomínky na barevné hokuspokusy bez nutnosti znalosti jakýchsi složitých klikyháků věčně zářících z tabule.

Zdroj: Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23

Jirsík samozřejmě není jen o učení, a v tom tkví jeho kouzlo. Na radost z rozdávání valentýnských lízátek a vánočních perníčků s osobními vzkazy budu s láskou vzpomínat navždy, nebo snad na symbolické zvonění klíči při příležitosti oslav sametové revoluce. Studentské akce formují tvář Jirsíkovy školy v tomto století. Ať už je řeč o snídani v trávě, roztomilé akci na samém sklonku školního roku, nebo tradičním „Filmohraní“, při čemž jednou za rok studenti opanují prostory gymnázia i přes noc a holdují novým i klasickým filmům. Nelze opomenout výjezdy do zahraničí, samozřejmě. Na funění při vycházení tatranských hřebenů by se dalo už dávno zapomenout, ale na ty výhledy (když se mlha uráčila zvednout a otevřít výhled na slovenské krásy) nikoliv. Anebo na povětšinou týdenní výjezdy do zahraničí v rámci Erasmu+ či poznávací zájezdy, od tragické Osvětimi po romantickou Paříž.

Nakonec je však třeba schody vyjít a postavit se zkoušce dospělosti čelem. A právě proto na samém vrcholku je ohlédnutí po vyšlapané cestě tak důležité – pochopit, kým člověk u jejího začátku byl, a jak změněn ji opouští. Zkrátka řečeno, Jirsíkova instituce v jednom (mne nevyjímaje) zanechává stále rezonující vzpomínky, které, doufám, nikdy tak docela rezonovat nepřestanou.

Martin Sviták

https://www.gjvj.cz/