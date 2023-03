Myslíte si, že jsou v Česku názory žen dostatečně slyšet? A jsou brány vážně? Nebo je těžké ženské vzory hledat? Kdo inspiruje vás, když potřebujete pohnout se svou kariérou, životem nebo prací?

Foto: Business & Professional Women CR z.s.

Praha – O otázkách z předchozích řádků se bude diskutovat už za pár dnů v Praze. Více než stovka osobností totiž bude po tři dny sdílet své zkušenosti a životní příběhy v rámci konference Equal Pay Day (EPD). Ta se uskuteční od 31. března do 2. dubna v Praze a také on-line. Program s podtématem „Být vidět a slyšet“ je hotový. Zásadní ovšem je fakt, že pětaosmdesát procent vystupujících budou ženy.

Jednou z významných zahraničních vystupujících na konferenci, která se uskuteční v Clarion Congress Hotel Prague, bude Elke Miltrup-Altunok ze Švýcarska, která pracuje ve společnosti Mondelēz Europe na pozici viceprezidentky pro oblast lidských zdrojů.

Zdroj: Business & Professional Women CR z.s.

Elke má bohaté zkušenosti jako vedoucí HR v oblasti strategického řízení talentů, školení a pracovní efektivity a koučingu pro manažery. Za svou kariéru získala širokou škálu poznatků o vedení týmu lidí v Evropě prostřednictvím transformačních změn, od fúzí a akvizic přes globální strategické a kulturní posuny až po iniciativy regionální restrukturalizace. Její vystoupení bude bezesporu patřit k těm nejsledovanějším.

„Pojďme se bavit o penězích. Mnoho žen se obává říci si o víc peněz. Pojďme mluvit o strachu privilegovaných mužů, že něco ztratí. Pojďme jim ukázat, co získají,“ představuje své téma Elke.

Zároveň apeluje na ženské sebevědomí: „Musíme se samy změnit tak, jak chceme, aby se změnil svět. Pojďme být víc netrpělivé, prosazujme rovnost pohlaví, ženy ve vedoucích týmech, potírejme rozdíly v odměňování žen a mužů, předsudky a nedostatek kulturní rozmanitosti. Pokud nezařadíme vyšší rychlost, z výzkumů vyplývá, že na skutečnou změnu, férovost a spravedlnost budeme čekat dalších sto let. Já chci lepší svět pro ženy vidět během svého života! A k tomu potřebujeme muže a jejich spojenectví. To je v zájmu mužů a žen.“

Na otázku, co by mělo vědět její mladší já, odpovídá přímo: „Měla jsem vědět, že muži nejsou sebevědomější než ženy, jen nemluví o své nejistotě.“ I proto Elke Miltrup-Altunok dodává: „Posaďte se u stolu a nečekejte, až vás někdo požádá – mluvte a řekněte, co chcete říct, nestyďte se“.

Zdroj: Business & Professional Women CR z.s.

„Projekt EPD má za cíl posílit ekonomické zabezpečení žen vyvoláním odborné diskuse firem i veřejnosti o příčinách stále vysoké mzdové nerovnosti. Sdílením dobré praxe a prezentováním ženských vzorů podporuje rovné postavení žen v práci a ve společnosti. EPD je symbolický den věnovaný rozdílu mezi odměňování mužů a žen. Jde o globální vzdělávací kampaň organizovanou společností Bussiness & Professional Women International (BPWI) po celém světě. EPD poukazuje na přetrvávající genderovou nerovnost ve finančním odměňování nazvanou Gender Pay Gap,“ vysvětlila Lenka Šťastná, prezidentka pořádající organizace BPWCR a zakladatelka EPD v ČR.

Zdroj: Business & Professional Women CR z.s.