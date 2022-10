Firma s více jak stoletou tradicí výroby převodovek. Zaměstnává 180 lidí, vyváží více jak 70% produkce do celého světa a dosahuje tržeb zhruba 600 mil.Kč

generální ředitel - Wikov Gear s.r.o | Foto: Archiv Wikov Gear s.r.o

Wikov Gear je součástí zdravě rostoucí strojírenské skupiny Wikov, pro kterou pracuje přes 1000 lidí a disponuje výrobními podniky v Plzni, Hronově, Zruči nad Sázavou, Žirovnici a německém Mosbachu.

Stabilita je v poslední době velmi vzácné slovo. Je ceněno a jeho cena neustále stoupá. Společnost Wikov Gear byla vždy stabilním plzeňským zaměstnavatelem, v kontextu dnešní doby je toto tvrzení o to víc aktuální. Od 1. února letošního roku vede společnost na pozici generálního ředitele pan Michal Kurtinec.

budova Wikov Gear s.r.o.Zdroj: Archiv Wikov Gear s.r.o

Být generálním ředitelem v této době, to automaticky znamená být i krizovým manažerem, že?

Upřímně jsem ve Wikovu našel velmi zajímavou firmu s produktem, procesy a šikovnými lidmi. To je, myslím, slušný základ pro další úspěšné směřování bez ohledu na to, co se okolo děje. Máte ale pravdu, nyní je těch krizí více a je potřeba se jim věnovat prioritně. Nastoupil jsem, když dozníval Covid, před koncem února vtrhla ruská vojska na Ukrajinu. Energetická a inflační krize následovaly, už ani nevíme, co byla příčina a co následek. Nikdo nečekal, že k úkolu přeměny společnosti, budeme řešit i následky této turbulentní doby. Bereme ale vše tak, jak to přichází a snažíme se věci řešit co nejlépe, abychom se postarali o své zaměstnance a majiteli o zdravou prosperující firmu.

Co přeměnou společnosti přesně myslíte?

Pokusím se to ve stručnosti vysvětlit. Wikov Gear v Plzni doposud vyráběl speciální převodovky pro nejrůznější těžební průmysl a cementárny. Druhým pilířem je specifická produkce rychloběžných převodovek a třetím pak servis a opravy převodových zařízení. Jenže tento stav byl neudržitelný, pokud se na něj díváte v optice celé strojírenské skupiny Wikov, kam Wikov Gear od roku 2004 neodmyslitelně patří. Skupina disponuje totiž druhou převodovkárnou v Hronově, kde lze většinu převodovek též vyrábět. Trh rychloběžných převodovek pro turbíny, kompresory a čerpadla zažívá dnes obrovský boom. Jenže tady v Plzni na absorpci dalších objednávek nemáme další prostor.

Wikov Gear expediční halaZdroj: Archiv Wikov Gear s.r.o

Takže budete stavět nové výrobní prostory?

Ne, to není v tuto chvíli zapotřebí. V uvozovkách stačí zefektivnit výrobu ve skupině Wikov, a s tím souvisí jedna radikální změna pro nás ve Wikov Gearu. Přesunout část výroby v rámci skupiny a v Plzni se specializovat na výrobu rychloběžných převodovek, servis a repase.

A tato změna již probíhá? Co to pro společnost znamená?

Ano, transferovali jsme úspěšně část své výroby do sesterské společnosti a podařilo se nám velmi rychle tento objem nahradit rentabilnějšími zakázkami pro rychloběžné aplikace. I přes velmi nepříznivou situaci na trhu energií očekáváme splnění obchodního plánu, co se tržeb týče, do ziskovosti už budou pravděpodobně vstupovat zvýšené náklady z první poloviny roku, které se nepodařilo promítnout do cen. Přesto se výsledky letošního roku a plánovaný růst společnosti pro rok příští dá považovat za malý zázrak. K využití uvolněných kapacit pro rychloběžné převodovky docházelo významně už v letošním roce, kdy budou tvořit přibližně 2/3 obratu společnosti. Pro další rok plánujeme další zhruba 20 % nárůst.

Kompresory Air separationZdroj: Archiv Wikov Gear s.r.o

Jaké je tedy vaše zadání v řekněme střednědobém horizontu?

Cílem je se stát v horizontu 5 let evropským lídrem ve výrobě rychloběžných převodovek. Máme unikátní příležitost vyrůst v tomto poměrně HighTech oboru, který dnes neumí dělat celosvětově mnoho firem. Na produkt, a tím i na firmu, jsou kladeny mnohem větší nároky. Když poháníte soustrojí, které se otáčí 30 tis. a více krát za minutu, nemůžete zkrátka udělat chybu. V přesnostech, materiálech, konstrukci, ani následné montáži. Máme rovněž pro tyto aplikace poměrně sofistikované zkušebnictví, bez kterého bychom nedokázali fungovat a investujeme do obnovy a modernizace strojního vybavení. Začátkem roku budeme instalovat velmi drahý stroj na broušení ozubení, který nám zároveň umožní brousit axiální plochy velkých kol, používaných v turbokompresorech. Tuto kompetenci jsme velmi problematicky dosud nakupovali v celé Evropě. V loňském roce jsme přistavili komplet novou skladovací halu s velkokapacitním poloautomatickým zakladačem. Jak jsem již zmínil, poměrně velké investice děláme pravidelně do zkušeben, abychom byli schopni jít s dobou a nabídnout zákazníkům vše potřebné i v ověřovací fázi dokončování převodovek. Máme zhruba 60 obráběcích strojů, které musíme udržovat v perfektní kondici, což také stojí nemalé prostředky. Zkrátka nenudíme se.

Trápí vás jako všechny nedostatek lidí?

Abychom celý proces zefektivnili, rádi bychom rostli zhruba se stávajícím počtem lidí. To ale neznamená, že nehledáme schopné kolegy. Se změnou strategie se mírně mění i struktura pozic, které potřebujeme. Volné pozice aktualizujeme, proto sledujte naše webovky a tradiční sociální sítě, kde jsme rovněž aktivní.

Samozřejmě také dlouhodobě spolupracujeme se středními odbornými učilišti, středními průmyslovými školami a univerzitami. V rámci učňovského vzdělávání poskytujeme měsíční stipendia, středoškolákům pak umožňujeme odborné praxe. Vysokoškolákům nabízíme podporu při bakalářských a diplomových pracích, brigády a samozřejmostí je také stipendium po dobu studia posledních ročníků VŠ.

Jsme pyšni na to, že je Wikov Gear stabilní společnost a perspektivní zaměstnavatel v plzeňském regionu.

www.wikov.com

https://www.facebook.com/WikovPlzen

https://www.linkedin.com/company/wikov-the-industrial-gearboxes/

ORC geotermál, využití odpadního teplaZdroj: Archiv Wikov Gear s.r.o

CementárnyZdroj: Archiv Wikov Gear s.r.o