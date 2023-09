Dodavatel pro automobilový průmysl WITTE Automotive zvyšuje svou přítomnost na největším světovém automobilovém trhu v Číně a také v Indii a Japonsku prostřednictvím akvizice skupiny VAST Automotive Group k 30. 6. 2023. V příštím finančním roce pak technologický lídr v oblasti mechatronických zamykacích systémů dosáhne obratu více než jedné miliardy eur a bude mít přibližně 6 000 zaměstnanců.

Jednatel WITTE Automotive, pan Rainer Gölz | Foto: WITTE Automotive GmbH

WITTE Automotive je zakládajícím členem skupiny VAST Automotive Group a již 23 let je aktivním strategickým akcionářem. Společně se svými dvěma americkými partnery, společnostmi ADAC Automotive a STRATTEC, poskytuje zákazníkům po celém světě inovativní řešení. „Globální trendy v automobilovém průmyslu vedly k významným posunům na trzích. O naše výrobky je stále větší zájem v Asii," vysvětluje současný vývoj Rainer Gölz, jednatel rodinné společnosti. „Díky novému rozdělení vlastnictví v rámci společnosti VAST máme nyní ještě lepší přístup k našim zákazníkům v asijském regionu."



WITTE je nyní jediným vlastníkem skupiny VAST Automotive Group zahrnující Čínu, Indii a Japonsko, ADAC přebírá jednotku VAST v Brazílii a STRATTEC v Jižní Koreji. „Nadále však spolupracujeme s našimi severoamerickými partnery a můžeme tak uspokojovat globální potřeby našich zákazníků tam, kde nás potřebují," zdůrazňuje Rainer Gölz.



V současné době je obzvláště vysoká poptávka po nových přístupových koncepcích do vozidel a mechatronických systémech obecně, které lze použít k ovládání dveří a všech druhů klapek na vozidle. „Systémy, které jsou již řadu let vyvíjeny a vyráběny také ve spolupráci se závody v Číně a Indii. Naše produkty jsou stále více žádané v Asii," vysvětluje současný vývoj jednatel rodinné společnosti, Rainer Gölz. „Vzájemně využíváme naše know-how ve všech oblastech, což vede k inovativním přístupovým systémům pro vozidla budoucnosti. Do této společné budoucnosti budeme investovat i nadále."

Zdroj: WITTE Automotive GmbH