Wolt nabídne doručení jídla do 30 minut — jak z oblíbených místních podniků, tak fastfood řetězců.

Foto: Wolt Česko s.r.o.

Na rozvážkovou službu společnosti Wolt už jsou lidé zvyklí ve 30 českých městech včetně blízkého Ústí nad Labem. Nově ji ale mohou využívat také v Teplicích, které se stávají jednatřicátým místem, do kterého tato finská technologická společnost v Česku expanduje. Wolt tak spolehlivé doručení jídla do 30 minut nabídne dalším téměř 50 tisícům Severočechům — a to hned z několika místních podniků včetně legendární restaurace Burger's Teplice. První dva týdny navíc Tepličany potěší doprava zdarma.

„Z rozšíření Woltu do Teplic máme velkou radost. Naše služby už si totiž dlouho užívají obyvatelé okolních, větších měst – my ale věříme, že rozvoz jídla z restaurací a potravin z obchodů by měl být standardem i v menších městech. A Teplice jsou pro nás dalším příkladem toho, že to v Česku jde. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s místními podniky, získávat jim nové zákazníky a představovat tak naše služby novým uživatelům,” říká generální ředitel Woltu v České republice Jan Foret.

Doručení jídla domů či do práce se tak díky odzkoušené platformě a její moderní aplikaci zásadně zjednoduší. V nabídce Woltu se navíc nově objeví gastrozážitky ze známých teplických podniků. Perličkou mezi nimi bude známá restaurace Burger's Teplice, ze které budou kurýři rozvážet ty nejšťavnatější burgery široko daleko. Mimo to si ale z téhle online menu vyberou i milovníci wrapů všeho druhu, smažených křidýlek nebo dokonce veganských variant místních pochoutek.

Zdroj: Wolt Česko s.r.o.

Na Woltu ale Tepličané najdou i další srdcovky – například místní bistro s vyhlášenou nabídkou řízků U Mastné Huby, ale také indickou restauraci Curry House, vietnamské speciality z Viet Thai Grill nebo asijsko-evropský mix v podobě AE Restaurant. Na své si ale přijdou i milovníci italské kuchyně – ti si mohou objednat třeba z Pizzeria Trappola. Kromě rozvozu z místních legend a populárních denních menu z různých koutů světa se ale noví zákazníci dočkají i široké nabídky ze světových fastfoodů, jako je McDonald’s, KFC nebo Starbucks. Místní online nabídka restaurací, řetězců, pivnic i kaváren na Woltu se navíc bude nadále rozšiřovat a v Teplicích se tedy ještě mají na co těšit.

„Jako uvítání jsme si pro nové zákazníky už tradičně připravili dopravu zdarma — a to po dobu prvních 14 dní od spuštění našich služeb ve městě. Od 30. března do 13. dubna si tak Tepličané budou moct Wolt vyzkoušet a zaplatit jen cenu za doručené jídlo,” říká Foret. Na první dvě objednávky mají zároveň noví zákazníci slevu 150 Kč (2x75 Kč) — stačí zadat kód TEPLICE150. Kód platí do 30. dubna s tím, že platnost kreditů je 30 dní.

Zdroj: Wolt Česko s.r.o.

Stále přitom platí celorepublikově garantovaná lhůta na doručení objednávky do 30 minut od jejího zadání včetně času na samotnou přípravu jídla. „Všechny tyto objednávky lze stále zadávat jak přes internetové stránky, tak v naší jednoduché aplikaci, která v průběhu doručování umožňuje například sledování aktuální pozice kurýrů na mapě,” dodává Foret.

Partnerští kurýři a kurýrky budou jídlo po Teplicích, stejně jako v ostatním městech, doručovat v tepelně regulovaných boxech a co nejčastěji i v kompostovatelných obalech — a to na kolech, skútrech i v autech. Wolt přitom vždy kompenzuje uhlíkovou stopu za všechny své objednávky, aniž by to zákazníka stálo cokoliv navíc.