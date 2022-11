Hledáte práci, ve které budete sami sobě pánem, nebude vás poutat žádný rozpis směn, kde si slušně vyděláte, a ještě díky ní budete dělat radost lidem ve vašem okolí? Řešení je snadné – staňte se partnerským kurýrem Woltu a rozvážejte po Praze to nejlepší jídlo z místních podniků, zboží z partnerských obchodů nebo Wolt Marketů.

Foto: Wolt Česko s.r.o.

Pražáci dovoz objednávek do několika desítek minut zbožňují – a aby byli ještě spokojenější, potřebuje Wolt vaši pomoc! Modrý tým totiž hledá nové členy, kteří by po Praze rozváželi zásilky plné voňavého jídla, dárků, zboží od oblíbených značek i malých a týdenních nákupů. Pokud tedy hledáte místo, kde si svou pracovní dobu určíte úplně sami, nebude vás kontrolovat žádný šéf, a ještě si u toho dobře vyděláte, čtěte dál nebo se rovnou přihlaste do pražského týmu!

S kým byste měli tu čest?

Wolt je známý jako finská doručovací platforma, která zákazníkům už osmým rokem rozváží jídlo a potraviny z více než 60 tisíc partnerských restaurací a obchodů ve 23 zemích světa. U nás už s ním mají skvělé zkušenosti obyvatelé 21 měst včetně Prahy a od roku 2018, kdy u nás začal Wolt fungovat, se kromě počtu jeho uživatelů zvedla i nabídka služeb. Od listopadu minulého roku tak v Česku otevřel mimo jiné celkem 5 poboček Wolt Marketu, který disponuje širokou nabídkou potravin i spotřebního zboží na jednom místě.

Zdroj: Wolt Česko s.r.o.

Společnost se rychle rozrůstá, má úspěch, neustále inovuje své služby, a proto už jí ani dosavadních 120 tisíc partnerských kurýrů po celém světě nestačí. Proto Wolt nabírá nové pomocníky do řad úspěšného pražského rozvážkového pelotonu. A odměna pro jeho kurýry je víc než sladká!

Odměny snů i bonusy

Kurýři jsou základní jednotkou, bez které by tenhle rozvážkový jednorožec nemohl fungovat. Proto jsou také náležitě ohodnoceni a Praha není výjimkou! Kromě odměn za každou doručenou objednávku, kde výdělky dosahují 300 Kč za hodinu, mohou kurýři v aplikaci Wolt získat i spropitné přímo od zákazníků, které jim v plné výši zůstává. Celkový měsíční výdělek aktivního kurýra se tak může vyšplhat až na 80 tisíc korun.

Zdroj: Wolt Česko s.r.o.

Potřebovat budete oblíbený dopravní prostředek a taky chytrý telefon, do kterého si stáhnete aplikaci Wolt Partner. Právě ta totiž dělá kurýrskou práci mnohem snazší – ukazuje, kdy a kde převzít objednávky, kam je zavést i kolik si na nich kurýři vydělají.

Co je na tom všem nejlepší?

Partnerští kurýři jsou stoprocentními pány svého času. A to bez nadsázky. Nikdo jim nediktuje, kdy vyrazit do ulic, kdy nasednout do auta, naskočit na kolo nebo zůstat doma. Je prostě jen na vás, kdy budete online a kde budete rozvážet.

Zdroj: Wolt Česko s.r.o.

Wolt vám v tomto ohledu nabídne flexibilitu, o které si v jiných společnostech nechávají jen zdát – můžete vydělávat, kdy a jak se vám zlíbí! Ať už jste ranní ptáče nebo noční sova, chcete rozvážet jen pár hodin přes obědy nebo celý den od snídaně do večeře, hledáte rychlý přivýdělek nebo práci na plný úvazek, rozvoz s Woltem je pro vás to pravé.

Pokud se chcete stát součástí týmu partnerských kurýrů Wolt, neváhejte se přihlásit už teď!