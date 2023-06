Děčínskou rodinnou firmu YOURDESIGN, která se zaměřuje na výrobu designových svítidel a optického systému ALTITUDO, tvoří Libor Maška s manželkou Luckou a švagrem Michalem. Právě díky jeho invenci vznikají ojedinělé řady svítidel.

Foto: YOURDESIGN s.r.o.

„Impulsem k založení firmy v roce 2016 byly Michalovy nevšední nápady a také chuť podnikat a tvořit něco společně. Zúročily se jeho letité zkušenosti nejen z Čech a začaly se připravovat první návrhy. Rozjezdu firmy napomohlo i zadání prvního zákazníka, jenž si přál originální osvětlení, které by nebylo všední a okoukané,“ vysvětluje Libor Maška.

YOURDESIGN si od svého vzniku zakládá na jedinečnosti svých výrobků stejně jako na využívání českých zdrojů i řemeslného umění. „Třeba svítidla řady ELEMENT EASY jsou ručně vyráběná českými skláři a jsou spojena s dubovými komponenty z našich lesů. Každý z výrobků je originál,“ popisuje jednatel v ústeckém showroomu firmy.

Zdroj: YOURDESIGN s.r.o.

Zdroj: YOURDESIGN s.r.o.

Pandemie firmu zbrzdila, zároveň ji ale posílila

Covidová pandemie přinesla změnu a ztíženou komunikaci s designéry, architekty či organizátory výstav. Jako nová značka byl YOURDESIGN odkázán jen na on-line prezentaci, což je při představování nových řad svítidel složité. Rovněž se zastavily či pozdržely rozjeté projekty, což postihlo i ekonomiku firmy. „Na druhou stranu byl zase čas připravovat nové řady výrobků a v rámci rozvoje plánovat větší instalace. Řešíme také nové technologické postupy a chystáme se na designové výstavy jako je třeba v Česku vyhlášený Designblok,“ nastiňuje další plány firmy Libor Maška. Na ojedinělých svítidlech je podle jeho slov znát, že lidskou práci nic nenahradí a každé sklo je originální a ožívá pod rukama špičkových sklářů.

Rodinná firma je zárukou kvality a originality

Pod pojmem rodinná firma si lidé představí především spolehlivost, kvalitu a originalitu. To vše YOURDESIGN splňuje a rozvíjí. Jeho výrobky se uplatňují jak v privátním sektoru, tak v korporátním. „Jednou z novinek v naší nabídce je noční stolek z masivu ALTITUDO, kde kombinaci skla a světla lze spínat bezdotykově. Takovou základní firemní myšlenkou je nabízet originálně řešená svítidla, která si zákazník či architekt přizpůsobí svým potřebám. Svítidla vynikají svou jednoduchostí a čistotou, proto se hodí do většiny interiérů,“ dodává Libor Maška. Originalitu výrobků firmy ocenila i specializovaná výstava Design Shaker 2023 prvním místem v soutěži Grand Prix a v roce 2020 náš výrobek vyhrál i soutěž časopisu Světlo o nejlepší exponát v rámci výstavy FOR ARCH.

Zdroj: YOURDESIGN s.r.o.

Nejbližšími plány firmy YOURDESIGN, jež okrajově působí například na Slovensku či v Holandsku, jsou výstavy v Itálii, Německu a pokračovat v pronikání na evropský trh.