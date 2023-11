Dětství neměla Romana jednoduché. Život jí změnil až leták s informacemi o gymnáziu Open Gate.

Foto: OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.

Matka Romanu a její sestru opustila, když jí ještě nebyly ani dva roky. Péči převzal dětský domov v jižních Čechách a po třech letech dívky adoptoval manželský pár z malé vesnice. Romana popisuje, že adoptivní rodiče byli celkem fajn, ale obě sestry fyzicky trestali. Hlavně na starší z nich toho bylo občas příliš. Tresty se stupňovaly, a tak se dívky rozhodly odejít. Romana skončila v dětském domově v Písku. Začala tu chodit do školy a integrovat se do nového prostředí. „Docela jsem se od ostatních dětí odlišovala. Chodila jsem sama ven do lesa na procházky, běhat, a tvořila jsem si v pokojíku kreativní předměty,“ popisuje a dodává, že hodně dětí v domově bylo sprostých a nebylo lehké si mezi nimi najít kamarády.

Jednou do domova přišla brožurka o osmiletém gymnáziu Open Gate a Romana získala cíl, za nímž se rozhodla jít. Začala se připravovat na zkoušky. Na gymnázium v Babicích u Prahy se nakonec dostala i díky stipendiu Nadace The Kellner Family Foundation. Na školu vzpomíná jako na místo, kde získala spoustu akademických i životních zkušeností.

Po maturitě odešla studovat do Velké Británie. S náklady pomohl projekt Univerzity nadace rodiny Kellnerových. Školu úspěšně dokončila a následovalo období, kdy cestovala a přemýšlela o svém dalším životě. Chtěla dělat něco dobrého. Stala se vegankou a spolu s přítelem se rozhodli, že se chtějí věnovat zdravému životnímu stylu. Start ale nebyl lehký. Začínali pomocnými pracemi a mytím nádobí ve veganské restauraci. Postupně ale začali přemýšlet o vlastní firmě. Nakonec odvážný krok udělali a založili vlastní veganský catering. A daří se jim, dnes už mají také stánek s občerstvením.

Romana se v životě naučila, jak se vyrovnat s těžkými situacemi i s tím, co ji v dětství potkalo. Byl to právě nástup na gymnázium Open Gate a život na tamních kolejích, co jí nasměrovalo. Upřímně říká, že přeje všem dětem, aby dostaly podobnou šanci na nový start do života, jakou díky škole dostala ona sama.

Taková možnost se všem žákům pátých tříd z jihočeského regionu nabízí na ZŠ Tomáše Šobra v Písku, kde se v sobotu 9. prosince 2023 konají přijímací zkoušky nanečisto na osmileté gymnázium Open Gate. Nebudou chybět ani informace o stipendiích pro rodiče a zákonné zástupce. Stačí se na akci online registrovat.