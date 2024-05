Politika mě provází celý život, od Občanského fóra až po starostu Domažlic.

Politika je především služba

Proč jsem přijal nabídku kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky? Protože se o politiku zajímám celý život. Proto jsem se, byť tehdy velmi mlád – třiadvacetiletý, dostal do centra dění při zakládání Občanského fóra v Domažlicích. A odtud byla rychlá cesta stát se poslancem Městského národního výboru v Domažlicích. Tehdy začala moje 25 let trvající služba od radního přes druhého a prvního místostarostu do náročné funkce starosty.

Nejvíc si považuji, že jsem byl svými politickými souputníky mnohokráte vyzýván ke kandidatuře do Senátu, a to i v době, kdy jsem byl v opozici a vykonával řadové povolání. Budu se snažit kolegy nezklamat.

Kromě praxe z komunální politiky jsem měl tu velikou čest, že jsem uspěl při přijímacích zkouškách na Západočeské univerzitě v Plzni a mohl vystudovat politologii a mezinárodní vztahy. Přiznám se, že kdybych měl víc času, tak bych studoval dál. Vzdělání mi pomohlo utřídit zkušenosti a obohatit je o nové informace, což se výborně hodí při rozhovorech s lidmi a hledání řešení společenských problémů.

Devadesátá léta a počátek tohoto století jsem prožil ve funkci vedoucího redaktora Domažlického deníku. Tato práce mi umožnila podrobně poznat náš region, setkat se s jeho obyvateli snad ze všech profesí a míst. To je zkušenost, z které dodnes těžím a hodlám ji využít – samozřejmě obohacenou o nové informace z poslední doby, které získávám při setkávání s kolegy starosty, učiteli, zdravotníky, silničáři, stavaři, železničáři, všech z oblasti sociálních služeb, knihovníky, muzejníky, představiteli hospodářské komory, zemědělci, lesníky a v neposledním místě s řadovými občany – abych rychle jmenoval ty, s nimiž dnes a denně jednám.

