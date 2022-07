Dostanete prémie. Dovolená, nová televize? A co je investovat? Navrhuje Filip Louženský z Portu.

Foto: Envato.com

Proč odkládat radost z prémie? Protože zatímco dnes si za stejné prémie budete moci koupit novou televizi, když je investujete, a to za standardních podmínek, nijak riskantně, můžete jet za 10 let na Seychely. Zatímco televize bude za deset let už ve šrotu.

Co s prémiemi můžete udělat? Pokud nemusíte teď hned sanovat důležité výdaje, můžete si dopřát hezkou dovolenou nebo jiný zážitek, můžete si pořídit nový počítač, na který byste jinak neměli. Můžete peníze uložit s tím, že je spotřebujete později. Pod polštář je určitě nedáte, ale na účtu v bance, ani na tom spořicím je také nenechávejte. Úroky se nyní pohybují v jednotkách procent, zatímco inflace stoupá nad procent deset. Peníze tam tedy ztrácejí hodnotu.

Jedinou cestou, jak nad současnou situací vyhrát, je peníze investovat. A pokud s investicemi nemáte zkušenosti, zkuste některou z investičních platforem.

Pořád nevěříte? Zkuste si to sami v kalkulačce na Portu.cz. Vložíme 30 tisíc z mimořádné prémie, další spoření už neplánujeme. Při horizontu 10 let se můžeme směle pustit do rizikovějšího portfolia, které sice může v čase vykazovat větší výkyvy, zároveň však nabízí vyšší výnos. V takovém případě nás po 10 letech nejpravděpodobněji čeká něco přes 50 tisíc, ale když se budou trhy vyvíjet dobře, tak klidně i přes 150 tisíc korun.

Možná si myslíte, že akciový trh je složitý a navíc dost nestálý. Ano, burzy se stále hýbou, ale podíváme-li se do historie vývoje světových akciových trhů, vidíme, že dlouhodobě výrazně rostou. My máme v plánu vybrat peníze za 10 let, proto bude vhodné vydržet a na hodnotu mého portfolia se ze zajímavosti podívat jednou za rok, ale podstatná je jeho hodnota v době, kdy ho budete chtít vybrat.

Chcete si změřit své investiční IQ? Jděte na www.rozumiminvesticim.cz a poměřte své znalosti s výsledky za Česko.