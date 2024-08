Letošní všesokolský slet byl největší sportovně-kulturně-společenskou akcí roku 2024 v Česku. Mottem letošního sletu bylo „Slet spojuje“. Spojuje generace, cvičence ze všech koutů země i ze zahraničí, spojuje kulturu, sport a umění, historii se současností.

Před odjezdem | Foto: Archiv T.J. Sokol Komárov

Hlavní sletová vystoupení jsou ve světě jedinečná. Jsou premiérou i derniérou zároveň. Pražské finále následuje po župních, krajských a oblastních sletech. Sletový týden představuje krásný a intenzivní zážitek na celý život. Ten letošní byl svou účastí, a to nejen komárovskou, rekordní. Z TJ. Sokol Komárov odjelo do Prahy 170 cvičenců a deset členů doprovodu! Velké poděkování patří nejen cvičencům, ale i jejich cvičitelům, organizátorům, dobrovolníkům a samozřejmě všem rodinám, jejichž členové se do nácviku na slet zapojili. Nácvik sletové skladby kultivuje nejen naše tělo, učí nás novým dovednostem. Od Čmeláčků, kdy se učí slalom mezi kyblíčky, přes Mravence, když trénují pohyb s malým padákem, přes stojky v Leporelu, přemety stranou v Sokolhraní a dvojstoje ve skladbě Před kamerou. Ono také na povel rozevřít a zavřít deštník vyžaduje určitou zručnost. Sokolská tradice hromadných pohybových skladeb se posunula letošním sletem zase o stupeň výš. Pohybový obsah skladeb byl letos propracovanější.

Náš prapor jednoty a prapor mládeže prošel sletovým průvodem Prahou, do kterého se zapojily i sestry a bratři ze zahraničí (například USA, Kanada, Švédsko, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Austrálie). Prapor jednoty byl také dekorován při slavnostním zahájení v Edenu za deště, který prezident republiky komentoval slovy: „Toho bohdá nebude, aby český sokol z mokrého trávníku utíkal.“ Vlajková četa nesoucí sokolskou vlajku v Edenu byla sestavena z komárovských cvičenců.

Komárovská vlajková četa v EdennuZdroj: Archiv T.J. Sokol Komárov

Foto s maskotemZdroj: Archiv T.J. Sokol Komárov

Letos se také prvně účastnili naši členové slavnostního zahájení XVII. všesokolského sletu v Národním divadle, kde zhlédli Jiráskovu Lucernu. Sokolští ochotníci jsou jedinými neherci, kteří kdy na těchto prknech stáli. Ostatní cvičenci si nenechali ujít tradiční noční výstup na Petřín.

Sletový průvod PrahouZdroj: Archiv T.J. Sokol Komárov

Sletový mural u Tyršova domuZdroj: Archiv T.J. Sokol Komárov

Jízda sletovou tramvají, sletový murál, sletový odznak, speedcupy (lehké a odolné kelímky), oslava radosti z pohybu, tradice, velká dávka emocí, slzy v očích, nadšení, hrdost, síla myšlenky, přátelská setkávání, čekání na seřadišti, hledání jména na banneru účastníků, selfie s maskotem sokolíkem Pepíkem, poznávání Prahy, koupání v Edenu, sletový průvod Prahou, mše v Chrámu sv. Víta, Sokol Gala (strhující příběh našeho spolku od jeho založení až po současnost v podání sokolů, kteří se sportu věnují závodně) v O2 areně, pódiová vystoupení a výstavy, Tyršův dům, sletová mobilní aplikace, doprava MHD, fandění ostatním cvičencům, obrovský potlesk, životní zážitek… to jsou slova charakterizující letošní slet na Facebooku. Šestý polistopadový všesokolský slet skončil. Nazdar v roce 2030!

Tomáš Jelen, T.J. Sokol Komárov

Zdroj: Archiv T.J. Sokol Komárov