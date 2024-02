Z kurtu na pivo. Tenista rozhýbal restauraci v Hradci Králové

Komerční sdělení

Od stolu je tu velkými prosklenými stěnami vidět do hal, kde den co den, od rána do noci, trénují tenisté, badmintonisté a další sportovci. Kolem jsou antukové a volejbalové kurty, pravidelně se tu odehrávají velké sportovní akce. Oblíbená restaurace v královehradeckém areálu Sportpark teď dostala nový kabát a také nový název – Bernard Pub U Viktora. Provoznímu Viktoru Macurovi se tu podařilo vytvořit rodinnou atmosféru, ve které se zákazníci cítí dobře.

Bernard Pub, Hradec Králové | Foto: Rodinný pivovar BERNARD a.s.