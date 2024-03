Každá žena je ráda, když se za ní její okolí otáčí. Ne však, když je to kvůli její obezitě. Své o tom ví dnes jednatřicetiletá Petra z Kladna, která při výšce necelých 160 centimetrů vážila 97 kilogramů. „Nelíbila jsem se sama sobě. Vadilo mi, že si nemohu koupit oblečení, jaké se mi líbí, ale jen to, do kterého se vejdu. A v neposlední řadě to byly i zdravotní potíže,“ vyjmenovává důvody, proč se rozhodla pro efektivní řešení pod dohledem odborníků. Díky němu shodila 45 kilogramů a když se za ní dnes lidé otáčejí, je to už jen s pochvalou a nikoli s urážkami.

Foto: OB klinika

„Vždycky jsem byla normální holka. V dospívání ani tlustá ani hubená, zkrátka tak akorát. Měla jsem klasickou ženskou postavu – větší prsa a boky. Tehdy jsem ale ještě byla se svojí postavou spokojená,“ vzpomíná Petra. Dětství strávila na kladenském sídlišti stejně jako ostatní děti. Sport nikdy nepěstovala, ale ráda chodila na procházky se psem, což jí zůstalo dodnes. „Jako dítě jsem milovala kuřecí řízky s kaší nebo bramborovým salátem a houbovou smaženici,“ usmívá se. Problémy začaly, když si našla partnera. Jedla málo, přes den skoro vůbec nebo jen jedno jídlo, ale velké porce. Spolu s ním začala přibírat a když pak otěhotněla a přibrala dalších 13 kilogramů, ustálila se u ní ručička na váze až na čísle 97.

Zdroj: OB klinika

„Byla jsem pořád unavená, zadýchávala jsem se i při malé námaze, začaly mě bolet záda, kolena a krevní tlak, který jsem měla vždy nižší byl najednou vysoký,“ vypočítává zdravotní problémy, které se u ní začaly objevovat. „Říkala jsem si, že jsem ještě mladá na to, abych takhle vypadala,“ pokračuje. Proto se rozhodla k radikálnímu řešení. K plikaci žaludku. „Impulzem pro to byla moje teta, která tento zákrok podstoupila na pražské OB Klinice a měla parádní výsledky,“ vysvětluje Petra. Protože však měla v té době malého syna, musela si na operaci ještě rok počkat, protože by ho po operaci nemohla nějaký čas nosit. Jedná se totiž o chirurgický zákrok, při kterém se žaludek „svine jako palačinka“, čímž se zmenší jeho objem. A i když jde o miniinvazivní zákrok, má i on, stejně jako všechny operace svá pooperační omezení.

„Za tu dobu jsem alespoň změnila jídelníček, podle brožury, kterou mi v OB Klinice dali. Jedla jsem hodně bílé jogurty nebo kefíry, křehké chlebíčky s tvarohovou pomazánkou nebo s plátkem šunky a sýra. Protože miluju rýži, jedla jsem ji hodně s kuřecím masem nebo kuskus s tuňákem,“ popisuje. Na operaci se podle svých slov připravovala hlavně psychicky, protože do té doby ještě nikdy žádnou nepodstoupila. Ačkoli její tehdejší přítel tento způsob hubnutí neschvaloval, a ještě před operací ji od ní zrazoval, její rodina ji v jejím rozhodnutí naopak podporovala.

„Máma věděla, že se necítím dobře a chci to změnit,“ vzpomíná dnes Petra, která se v životě řídí heslem nikdy to nevzdávej. Nevzdala se proto ani ona a po operaci zhubla 36 kilogramů. Rok a půl nato znovu otěhotněla, a i když v těhotenství přibrala 17 kilogramů, po porodu je shodila i s dalšími osmi kilogramy navrch, takže dnes váží 52 kilogramů.

„Konečně jsem sama se sebou spokojená,“ libuje si Petra, která je na rodičovské dovolené s téměř tříletou dcerou. „Mám sebevědomí, jaké jsem nikdy neměla, zdravotní potíže ustoupily a konečně si můžu koupit na sebe to, co se mi líbí a nemusím řešit velikosti,“ pochvaluje si. Co se jídla týče, tak jí všechno, na co má chuť, jen v malých porcích. „Manžel je s mojí postavou spokojený, nikdy k ní neměl připomínky, má mě rád takovou, jaká jsem,“ dodává s úsměvem Petra.

Zdroj: OB klinika

Co je to plikace žaludku?

Jedná se o méně invazivní metodu léčby obezity, což je aktuální celosvětový trend v bariatricko-metabolické chirurgii. „Neodstraňuje se při ní zbytečně velká část zdravého žaludku, neuřezávají se kusy střev a nenašívají se na jiné místo, než by měly být, ale naopak zůstává při ní zachována původní anatomie, kterou má daný člověk od narození. A pokud je třeba, například v kombinaci s farmakologickou léčbou čili léčbou léky v různé formě, lze ve vybraných případech dosáhnout ještě větších účinků, než by měla plikace samotná,“ vysvětluje prof. Martin Fried z OB kliniky v Praze.

Zdroj: OB klinika

Dnes se plikace žaludku – tedy chirurgické zavinutí velkého zakřivení žaludku –provádí laparoskopicky. Jedna z největších výhod plikace žaludku je možnost jejího zrušení a navrácení žaludku do původní podoby „Obezita je ve své podstatě chronické onemocnění, které se v čase zhoršuje. A žádná operace ani léčba léky, pokud jsou prováděny samostatně, není na celý život,“ upozorňuje prof. Fried. Pokud se tedy pacient po čase vrátí do rukou lékařů-obezitologů a znovu potřebuje pomoc, může mu být, v případě, že předtím podstoupil plikaci, provedena buď plikace nová nebo jiná bariatricko-metabolická operace. „Řada obézních pacientů, je v poměrně mladém věku a nikdy nevíme, s čím se budou v budoucnu léčit a kdy by jim mohla ta velká část odstraněného žaludku opravdu chybět,“ upozorňuje prof. Fried na další aspekt, proč je plikace žaludku výhodnější.