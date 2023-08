Největší česká IT firma vyrábí v Brně software zajišťující stabilitu energetické soustavy v Evropě.

Foto: Unicorn a.s.

Unicorn má 25 vývojových center v 6 zemích Evropy. Rovnou dvě pobočky společnosti najdeme také v Brně. Zdejší spolupracovníci se, mimo jiné, věnují elektroenergetice pro klienty z celé Evropy. Software, který zde vyvíjí, zajišťuje provozní bezpečnost přenosu elektřiny v síti, čímž přispívá k bezproblémové integraci obnovitelných zdrojů do energetického mixu.

Jedním z nejdůležitějších brněnských projektů je dodávka systému pro program CorNet. Ten mají na starost 2 regionální koordinační centra, která budou díky systému od Unicornu zajišťovat bezpečnost a stabilitu provozu elektrické přenosové soustavy v 18 zemích Evropy.

Společnost zároveň přispívá k udržitelnosti a pomáhá klientům zvyšovat zastoupení obnovitelných zdrojů v síti (Clean Energy Package). Nárůst obnovitelných zdrojů energie v evropské energetice během posledních 20 letech klade nároky na informační systémy, které toky energie řídí. Výroba „zelené‟ energie je z podstaty hůře predikovatelná a koordinační procesy na výkyvy ve výrobě musí efektivně zareagovat. Systémy Unicornu zajišťují bezpečnost sítě za každé situace, a pomáhají tak v hladkém přechodu na čistou energii.

Agilní metody řízení

Mezi brněnské spolupracovníky patří také Petr Valina, který do Unicornu nastoupil v roce 2008 na brigádu při vysoké škole. Brzy se vypracoval na vedoucího operátora helpdesku a poté přirozeně přešel z oblasti služeb do samotného vývoje informačních systémů – nejprve jako analytik a později business architekt. V roce 2013 vycestoval pracovně do zahraničí, kde se nakonec rozhodl zůstat a několik let pracoval pro nizozemského provozovatele přenosové soustavy.

Petr ValinaZdroj: Unicorn a.s.

„Vrátil jsem se jako úplně jiný člověk, jak profesně, tak lidsky,‟ popisuje Petr svou zkušenost, díky které získal odborné know-how a moderní přístup k práci. Po návratu věděl, že chce zůstat v brněnském Unicornu. Zároveň si ale uvědomil, že se chce kariérně posunout vpřed. Dnes tak vede celou divizi, která dodává systémy pro regionální koordinační centra v Evropě a zajišťuje bezpečnost soustavy.

V zahraničí si osvojil a ověřil v praxi agilní metody v řízení, které dnes úspěšně implementuje do interních procesů. „Samozřejmě mě těší, že dodáváme dobrý software a zákazník se na nás může spolehnout. Stejně tak mě ale těší, že k nám lidé chodí do práce s úsměvem a jsou hrdí, že dělají v exkluzivním oboru a získávají specifické know-how a zkušenosti, ‟ vysvětluje Petr.

Dlouhodobé příležitosti v IT

Kariérní růst Petra není v Unicornu ojedinělý. Šikovní spolupracovníci, kteří se chtějí učit novým věcem, mají velkou příležitost stát se nepostradatelnou součástí týmu. „Máme tady spoustu kolegů, kteří k nám nastoupili před pár lety a dneska jsou vedoucími pracovníky v rámci dané IT disciplíny. To je v Unicornu typické, každý dostane příležitost a je pouze na nich, jak s ní naloží,‟ říká šéf jedné z brněnských divizí.

Projekty, které Unicorn v Brně dodává mají obvykle dlouhodobý přesah. „Lze říct, že dneska vidíme projektovou roadmapu na 4 až 6 let dopředu, což samozřejmě napomáhá stabilitě vnitřního projektového prostředí. O práci se u nás nikdo bát rozhodně nemusí. Naše projekty zpravidla nekončí dodáním samotného softwarového řešení, staráme se o ně i po dodání,‟ vysvětluje Petr.

Práce v Unicornu je navíc příležitostí i pro méně zkušené zájemce o IT. „Brněnský helpdesk, který se stará o provoz námi dodaných řešení v oblasti energetiky, je perfektní platformou pro vstup do IT. Z helpdesku potom obvykle vedou kroky do konkrétní IT disciplíny v rámci projektového týmu, ať už se bavíme o projektovém řízení, analýze, vývoji nebo testování,‟ říká Petr.

Společnost proto neustále nabírá nové lidi po celé České republice. Spolupracovníci Unicornu se podílí na zajímavých a udržitelných projektech a pod vedením seniorních kolegů získávají nezbytné dovednosti a zkušenosti v praxi.