Vysoká poptávka po létání z ostravského letiště vedla k dalšímu navýšení počtu nových destinací s odletem z letiště Leoše Janáčka v Mošnově. V zimním období budou nově provozovány lety hned do dvou exotických destinací – do Thajska a na Mauritius.

Letiště Ostrava | Foto: Moravskoslezský kraj

Lety do Thajska a na Mauritius budou provozovány dálkovým letadlem B787-9 Dreamliner italské letecké společnosti NEOS. „Jsem rád, že v Mošnově budou na dráhu dosedat i tyto širokotrupé letouny s větší kapacitou. V ekonomické třídě jsou sedadla umístěna ve třech řadách, ve vyšší prémiové třídě si cestující samozřejmě užijí více prostoru i komfortu. Věřím, že lidé z našeho regionu i jeho okolí tuto novou nabídku ocení a začnou také častěji využívat i linkovou dopravu, kterou naše letiště neustále rozšiřuje,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

„Jedná se o zlomovou novinku pro naše letiště i pro obyvatele Moravskoslezského kraje a nejbližšího okolí. Do Thajského Phuketu se bude létat už od 13. listopadu, pár dní později se přidají lety na ostrov Mauricius. Jsme si jistí, že těmito novinkami potěšíme velkou část našich cestujících, kteří již nebudou muset pro odlety na dovolenou v zimních měsících využívat vzdálenější letiště,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, a.s.

„Kromě letů do exotických destinací nabízí v letošním roce cestovní kancelář Čedok z ostravského letiště dalších 7 novinek. Už od června nabídne lety do italské Lamezia Terme, do Enfidhy v Tunisku, na řecké ostrovy Thassos a Krétu, do albánské Tirany a do velmi populární Marsa Matrouh v Egyptě. V říjnu se pak začne létat na dlouho očekávané Kanárské ostrovy, a to na Fuerteventuru,“ doplnil za Letiště Ostrava a.s. Ondřej Musil, manažer pro pasažérskou přepravu.

Celkově bude v nabídce ostravského letiště Leoše Janáčka v roce 2024 úžasných 31 destinací, z toho je 13 novinek. Novinky cestovní kanceláře Čedok doplní také nová pravidelná linka do španělské Malagy s leteckou společností Ryanair, lety do Podgorice s leteckou společností Air Montenegro, další nové lety přidá do španělské Murcie a Dalamánu v Turecku letecká společnost Smartwings.