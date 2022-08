Pojízdná plošina, lešení a žebříky, pigmenty z odpadů jako barvy, streetartoví umělci. To vše je teď k vidění u opěrné zdi nad fotbalovým stadionem na Bazalech v Ostravě, kde vzniká velkoformátové umělecké dílo umělce Bogyho. Náklady na opravu zdi a vznik díla hradí Moravskoslezský kraj, Ostrava financovala a organizovala výtvarnou soutěž.

Jan Bogy Lörincz si připravil barvy z koksového prachu, cihel a mletého vápence. | Foto: MS Kraj.

„Na proměnu ostravských Bazalů se upřímně těším. Původní zeď jsme se naučili nevnímat, protože byla prostě škaredá. Teď se stala uměleckým prostorem, který bude vypovídat o místní historii i atmosféře. Naše správa silnic za skoro tři a půl milionu korun opravila přilehlý chodník a připravila zeď pro tvorbu. Více než tisíc metrů čtverečních jsme vyčistili, vyrovnali a naimpregnovali. Tedy s jedinou výjimkou – vzkaz „Jano, miluji tě“ prostě odstranit nejde. Ale prý to nevadí, protože se to autorovi zrovna hodí a nápis zakomponuje do svého díla,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka a ocenil, čím bude Jan Bogy Lörincz tvořit. „Jsme kraj s bohatou průmyslovou historií. Místo běžných barev Bogy využívá pigment, který si sám vyrobil z odpadů z těžby a ze staveb. Po konzultacích s odborníky z vysokých škol si připravil barvy z koksového prachu, cihel a mletého vápence,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka a doplnil, že kraj jako vlastník hradí opravu zdi a přilehlého chodníku i veškeré náklady na vznik malby, ty jsou vyčísleny na 1,1 milionu korun. Město Ostrava zorganizovalo a financovalo výtvarnou soutěž, ze které vyšel vítězně právě Bogyho návrh.

Náklady na opravu zdi a vznik díla hradí Moravskoslezský kraj.Zdroj: MS Kraj.

Vítěz výtvarné soutěže Jan Bogy Lörincz pro své dílo zvolil tři hlavní barvy: bílou, černou a cihlově červenou. Ve svém návrhu počítá s přiznáním betonového podkladu, který podtrhne vyznění díla a zvýrazní umělcův koncept jeskynních maleb. „Hodně bylo zajímavé hledat vhodné pigmenty pro výrobu barev. Nejdřív jsem si z odpadu na heřmanické haldě ověřoval černou, ukázalo se, že skvěle funguje. Pro výrobu jsem nakonec využil materiál z koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách. Trošku dobrodružství bylo hledat červený pigment. Přes sociální sítě jsem hledal cihly z nějaké důležité ostravské stavby, nakonec se mi ozval pán, co průběžně na svém pozemku u ostravského Hranečníku nachází cihly z bývalého dolu Jan Maria. No a bílá je z běžného mletého vápence,“ řekl výtvarník Jan Bogy Lörincz s tím, že některé tahy bude vyznačovat v nočních hodinách s použitím projektoru. Po několik nocí proto bude na Bazalech zpomalen provoz.

„Ještě si dovolím tímto způsobem poprosit všechny, kteří na zdi na Bazalech čekali stejně jako já spíše modrobílou záplavu ikon Baníku, o vstřícnost. Dejme Bogymu čas, ať dílo dokončí a nechá ho na nás působit. Věřím, že ho ostravská veřejnost, včetně fandů Baníku přijme za své“, prosí náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dílo volně ztvárňuje zásadní události minulé. Kámen hoří!Zdroj: Jan Bogy Lörincz



ANOTACE DÍLA: Zeď našeho kmene. Zeď záznamů.

Dílo volně ztvárňuje zásadní události minulé. Vše začalo prvotním Výkopem (Baník 100let), až pak následoval Velký třesk a vznik života. Fosilní usazeniny překvapí svým hořením prarodinu z Landeku – kámen hoří! Černý kámen svým teplem přitahuje lidi z daleka. Vidina lepšího života. Zkoumání podzemí. Zaslepení červenou vlajkou. Klíč k nové době, a Ostrava dnes.