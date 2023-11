Unicorn se mimo jiné specializuje na tvorbu aplikací pro mezinárodní projekty, které hrají klíčovou roli v řízení toku energie napříč Evropou. Jak se na tom podílejí týmy z Pardubic?

Ondřej Serbousek | Foto: Unicorn Systems a.s.

Největší česká softwarová společnost Unicorn má ve svém portfoliu produkty pro celou řadu odvětví – od bankovnictví přes plynárenství až po energetiku. Své pobočky má po celé České republice i v zahraničí. Právě v českých regionech často vznikají zajímavé projekty pro mezinárodní klienty.

Například zrovna v Pardubicích má Unicorn pod palcem řadu projektů pro evropskou energetiku. Zdejší spolupracovníci vyvíjí systémy, které hlídají přeshraniční toky elektřiny nebo pomáhají s vyrovnáváním výroby a spotřeby energie. Systémy od Unicornu umí spočítat a vyrovnat energii napříč Evropou, když je jí v některých zemích nedostatek a v jiných zase přebytek.

Spolupracovníci v Pardubicích pomáhají vyvíjet platformu ECP, která slouží ke komunikaci mezi subjekty energetického trhu. Systém mohou využívat všichni účastníci trhu – jak společnosti obchodující s energiemi, tak provozovatelé přenosových soustav jednotlivých evropských zemí. Komunikace na energetickém trhu je klíčová, proto ECP zajišťuje bezpečný a unifikovaný přenos informací.

Pardubická pobočka Unicornu se mj. specializuje na tvorbu aplikací pro mezinárodní projekty, které hrají klíčovou roli v řízení toku energie napříč Evropou.Zdroj: Unicorn Systems a.s.

Další klíčový projekt, na kterém týmy z Pardubic spolupracují, zabezpečuje prostředí pro plánování provozních dat v energetice (Operational Planning Data Environment – OPDE). OPDE představuje komplexní ekosystém pro přenosové, obchodní a podpůrné služby. Zahrnuje několik komponent s centralizovaným úložištěm a komunikační vrstvou a jeho hlavním cílem je zajistit spolehlivou a bezpečnou síť pro sdílení dat. Současně se zaměřuje na neustálé zlepšování a zajištění kvality dat, což představuje klíčový krok v energetickém sektoru.

Systémy pro přenos elektřiny v Evropě

Unicorn otevřel pardubickou pobočku v roce 2018. Mezi zdejší spolupracovníky patří i Ondřej Serbousek, který pracuje jako produkční manažer. Jeho úkolem je koordinovat práci a zajišťovat dostatek spolupracovníků na pardubických projektech. „Mojí prací je starat se, aby vše fungovalo tak, jak má. Zajišťuji, abychom měli v každém týmu dostatek těch správných lidí,“ vysvětluje.

Pardubická pobočka Unicornu se nachází v samotném centru města. „Když se s týmem rozhodneme na chvíli si odpočinout od práce, nemusíme chodit daleko. Stačí, když přejdeme přes ulici, a jsme v té nejlepší zmrzlinárně, kterou znám,“ dodává.

Týmová spolupráce je pro Unicorn neocenitelným prvkem úspěchu. Společnost podporuje týmovost velice aktivně. Pravidelné letní a vánoční večírky, pobočkové snídaně či práce v přírodě jsou jen některé z akcí, jež zlepšují vztahy mezi kolegy, a vytvářejí tak vynikající skupinovou atmosféru i příležitost pro lepší práci na projektech. Spokojené týmy jsou zárukou k tomu nejlepšímu softwaru.

Podle Ondry je klíčem k úspěchu různorodost. „Ve skvěle fungujícím týmu najdeme lidi s různými charaktery. Introverti excelují v pozorném naslouchání a pečlivém zvažování detailů, což je důležité pro týmovou stabilitu a kreativitu, zatímco extroverti svým výrazným projevem a schopností sdílet své nápady a úspěchy povzbuzují kolegy k dosažení vynikajících výsledků," vysvětluje.

Pardubická pobočka Unicornu se nachází v samotném centru města.Zdroj: Unicorn Systems a.s.

„Máme dlouhodobou vizi“

Sám Ondra nastoupil do Unicornu po návratu z programu Erasmus v Řecku. Když se vrátil do Čech, chtěl získat praktické zkušenosti v IT. Svoji cestu začal jako juniorní servisní pracovník, odkud se dál kariérně posouval do světa business analytiky. Unicorn nejenže aktivně podporuje rozvoj svých zaměstnanců, ale také jim dává volnost a prostor v těch oblastech, které je skutečně zajímají. Ondra se tak nejen vzdělával, ale i postupoval po kariérním schodišti. Z pozice projektového manažera se vypracoval až na současnou pozici produkčního manažera, kterou zastává již téměř pět let.

„Co nás od konkurence odlišuje, je naše dlouhodobá vize. Nejsme zde jen pro krátkodobé cíle, ale víme, kam směřujeme do budoucna," vysvětluje Ondra. „Důležitý je pro nás dlouhodobě fungující vztah s klienty, jejichž projektům dodáváme přidanou hodnotu,“ doplňuje. Práce má pro Ondru velký význam, ale stejně tak důležitý je pro něj i rodinný život. „Moje motivace spočívá v udržení této rovnováhy – tedy nalézt smysl v práci a zároveň si užívat osobního života a věnovat se těm, které mám rád," sděluje.

Největší česká softwarová společnost nabízí práci na dlouhodobých projektech. „V Unicornu máme mnoho rozmanitých projektů, a proto hledáme další talentované lidi, kteří nám pomohou zdolávat nové výzvy,“ říká produkční manažer Unicornu. „Hlavní je nebát se začátků a jít do nových výzev s odvahou. S týmem a firemním duchem se práce stává zábavou,“ dodává. Unicorn momentálně nabízí celou řadu pracovních pozic pro všechny šikovné zájemce o IT. Přidejte se a podílejte se na tvorbě špičkového softwaru pro nadnárodní klienty!