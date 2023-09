Historicky průmyslová lokalita se mění - z Prahy 9 se stává moderní lukrativní čtvrť, která žije kulturou!

Praha 9 je známá především jako kolébka českého průmyslu. A přestože dlouho zůstávala bez povšimnutí, nyní ožívá díky řadě kulturních a architektonických projektů, které podtrhují její charakter.

Pragovka – dominanta kulturního života (nejen) pražských Vysočan

Symbolem kulturního života v Praze 9 se stala umělecká čtvrť Pragovka Art District, která vdechla život bývalé továrně na automobily vyrábějící legendární vozy Praga. Toto unikátní prostředí slouží jako inspirativní místo setkávání umělců, odborníků i široké veřejnosti.

Jedinečné bývalé průmyslové prostory nyní slouží jako ateliéry a galerie, ve kterých působí řada umělců různého zaměření. Zastřešují také řadu kulturních událostí, jako jsou koncerty, divadelní představení, workshopy nebo projekce filmů v rámci letního kina. V současné době v Pragovce probíhá například rezidentská výstava EXCEL, svá díla zde představí 40 uměleckých rezidentek a rezidentů. Pragovka nabízí také řadu událostí pro děti, jednou z nich je například festival Děti, čtete?, jehož cílem je zprostředkovat dospělým a dětem společný zážitek ze čtení.

Praha 9 zve do divadla i galerie

V této čtvrti se nachází také řada dalších kulturních prostor. Příkladem je komunitní a kulturní centrum – Divadlo Gong. Kromě klasických divadelních představení zde probíhají i hudební vystoupení nejrůznějších žánrů. Významnou součástí programové nabídky jsou divadelní představení pro děti v rámci projektu Gong dětem. Divadlo pořádá také řadu workshopů, přednášek a množství hereckých, pohybových, jazykových i výtvarných kurzů.

Galerie 9 je první a až do nedávna jedinou uměleckou galerií ve Vysočanech. Nyní zde vystavuje řada umělců. Galerie je provozována přímo městskou částí a navštívit ji můžete v době výstav vždy od pondělí do čtvrtka mezi 10. a 19. hodinou. Kromě samotných výstav zde pravidelně probíhá také kreativní dílna, která je otevřená široké veřejnosti.

Důkazem toho, že Praha 9 přitahuje stále více umělců, je také Studio PRÁM, které sdružuje umělce z řad absolventů AVU a UMPRUM. Studio PRÁM se nachází v bývalé budově prádelny, která v sobě nese jedinečnou postindustriální atmosféru. Prostory slouží pro různé kulturní akce, od výstavních vernisáží přes koncerty, přednášky, promítání až po alternativní festivaly.

Bydlení s nádechem industriální historie

Vysočany se postupně rozvíjí nejen po stránce kulturní. V posledních letech se lokalita dostala do středu zájmu řady developerských projektů, které už nyní mění zdejší brownfieldy na nové atraktivní čtvrti s vysokou architektonickou a funkční hodnotou. Vysočany se tak mění v atraktivní čtvrť hlavního města nejen pro ten kulturní, ale dennodenní život.

Jedním z těchto projektů je rekonstrukce bývalé Kolbenovy továrny, kde vzniká přes 200 loftových bytů podtrhujících genia loci. Lofty Kolbenova nabízí zajímavé bydlení pro mladé páry a rodiny s dětmi. „Areál je protknut historií a my tomuto místu chceme vrátit život. Našim cílem je vytvořit z bývalé průmyslové čtvrti kvalitní místo pro život a věříme, že takový sen máme nejen my, ale i město a ostatní developeři v lokalitě. Už teď to můžeme vidět na výstavbě v okolí a také rozvíjejícím se kulturním životě,“ říká Jakub Masák, hlavní architekt projektu Lofty Kolbenova.