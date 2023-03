Víte, že přístroje firmy Rohde & Schwarz z jihočeského Vimperka byly použity při výrobě filmů a pořadů Pán prstenů, Titanic, Avatar, The Voice of America či Avengers?

Rohde & Schwarz je rodinná společnost s více než 90letou tradicí, která vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní produkty v oblasti měřící, vysílací a mediální techniky, kybernetické bezpečnosti, zabezpečených komunikací a v oblasti monitorování a testování sítí.

Zdroj: ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.Již více než 20 let se i vimperský závod koncernu Rohde & Schwarz podílí na výrobě špičkové techniky různého zaměření. Poté, co koncern Rohde & Schwarz koupil kompletní portfolio firmy DVS (Digital Video Systems), byla do Vimperka přivezena výrobní linka FBMS a od roku 2015 se zde věnujeme výrobě této mediální techniky. Díky propojení know-how původních zaměstnanců firmy DVS a Rohde & Schwarz se na lince FBMS (File Based Media Solutions) vyrábí vysoce výkonné počítače, které mají spoustu specializovaných a rozšiřujících komponent. Přístroje FBMS se dělí do tří základních skupin: Broadcast, Post Production a Storage.

Přístroje pro Broadcast jsou nejvšestrannější a umožňují téměř vše, co je potřeba k provozování vlastního vysílání. Několik přístrojů z této skupiny si zakoupila a používá například Česká televize nebo německá firma Sky, která v Německu vysílá na kanálu Sky Sport.

Z rodiny Post Production vyrábíme digitální střižny pro filmy s produktovým názvem Clipster, kterou využívají hlavně filmová studia. Mezi naše zákazníky patří např. Universal Studios, Dreamworks. Dolby, Pixar, Disney, NETFLIX, BBC nebo HBO.

Storage přístroje se specializují na ukládání souborů a díky vývoji firmy Rohde & Schwarz můžeme nabídnout velkokapacitní uložiště pro správu souborů ale také monitorování televizního nebo internetového vysílání.

