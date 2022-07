Chodíte na toaletu víc než byste chtěli? Narušuje časté močení v noci váš spánek? Nejčastější příčinou bývá zvětšená prostata. Vyzkoušejte naše tipy, jak problémy bojovat.

Foto: Adobe Stock

Co je to zvětšená prostata?

Zvětšená prostata je stav, kdy dochází k namnožení stavebních buněk prostaty. Samo o tobě by to nepředstavovalo vážný problém. Čím je ale velikost prostaty větší, tím hůře se vejde na své místo a kvůli tomu utlačuje své okolí. Nejzásadnější vliv má na močové cesty – z tohoto důvodu se močový měchýř nedokáže kompletně vyprázdnit a zůstává v něm moč, která dráždí.

Největší nepříjemností je časté močení v noci, jelikož ovlivňuje spánek a dlouhodobého hlediska způsobuje vyčerpání.

Proč není dobré omezovat pitný režim

Mnoho lidí napadne, že když budou méně pít, budou i méně často chodit na toaletu. To je sice částečně pravda, ale celkovému zdraví to neprospívá. Močí se z těla odplavují odpadní látky a díky dostatečné hydrataci dochází k distribuci živin do celého těla. Kromě toho způsobuje špatný pitný režim malátnost a bolest hlavy.

Je dobré před spánkem pitný režim omezit, ale vynahradit bychom si to měli během dne. Čím méně pijeme, tím koncentrovanější je moč a tím více trpíme nutkáním na močení.

Zvětšení prostaty se snažte předcházet

Každý muž by měl navštěvovat pravidelná preventivní vyšetření, která jediná odhalí problém v začátku. Prostata se může zvětšovat už po čtyřicítce, proto si nemyslete, že je to záležitost starších mužů! Důležitý je zdravý životní styl – velký vliv má na prostatu kouření a alkohol.

Co dělat, když už vás potíže jako časté močení v noci potkaly? Velice dobře působí výtažek z rostliny serenoa plazivá (saw palmetto), který má skvělé výsledky při zbytnění prostaty. Je možné užívat kapsle se sušeným extraktem, nejlépe dlouhodobě. A co se mužského zdraví týče, základním minerálem je zinek. Prospívá pohlavnímu i močovému ústrojí a jelikož ho míváme v jídelníčku poměrně málo, doporučujeme zinek doplňovat dlouhodobě. Lze zkusit také doplňky stravy na prostatu, které obsahují tyto minerály a výtažky.