Za Českou republiku suverénní, soběstačnou a svobodnou!

Současná politická, společenská a ekonomická situace je součtem všeho, co se zde odehrálo během posledních třiceti let, stejně jako je výslednicí souběhu několika závažných paralelních krizí. Přičemž vláda Petra Fialy působí jako jejich urychlovač

Její dosavadní výkony jsou kombinací amaterismu, fušérství a bezduchého plnění pokynů zpoza oceánu, případně z Bruselu či Berlína.

Všechny současné krize mají jednoho společného jmenovatele: je jím členství České republiky v Evropské unii. Některé z nich s ním mají zcela přímou souvislost, jiné by bez něj nenastaly.

Stojí za to vyjmenovat a ve stručnosti popsat každou z nich:

Sociální krize je zatím nejméně viditelná, nicméně šíří se velmi rychle. Rozdělení společnosti na chudé a bohaté pokračuje bez větší pozornosti médií a politických elit a příjmové, majetkové a sociální nůžky se rozevírají čím dál více. Oslabená střední třída ztrácí dech a snaží se z posledních sil udržet nad vodou, pod kterou ji tlačí rostoucí ceny základních životních potřeb. Počet lidí zasažených anebo ohrožených chudobou rychle stoupá. Toto rozdělení společnosti je v České republice dlouhodobě a cíleně pěstováno.

Energetická krize, která nyní propuká se vší intenzitou za doprovodu velkohubých prohlášení a blouznění vedení Evropské unie a naší vlády o konečném odstřižení se od závislosti na ruském plynu a ropě.

Podle samotné předsedkyně Evropské komise von der Leyenové bude odchod od ruských energetických zdrojů stát minimálně 200 miliard eur. Kdo to zaplatí, kdo bude ručit za další lichvářské půjčky od mezinárodních spekulantů?! Pochopitelně naši občané a ještě i jejich děti i vnuci! A opět pouze kvůli našemu členství v Evropské unii.

Ceny elektřiny a plynu u nás už neurčují primárně výrobní náklady, ale spekulanti na zahraničních burzách, od kterých naše vláda tyto suroviny, jistě nezištně, nakupuje. Dohodnout dlouhodobý přímý kontrakt od producenta za mnohem nižší cenu - jako to mají například Maďaři, Slováci nebo Rakušané - je pro naši ideologicky zaťatou vládu nepřijatelné. Bez ohledu na zájmy českých občanů a jejich dramaticky klesající životní úroveň.

Finanční a inflační krize. Peníze ztrácejí hodnotu stále rychleji. Optimisté mluví o dvacetiprocentní inflaci jenom za letošní rok, pesimisté se nezastavují ani před 30 procenty s dalším negativním výhledem.

To, že naši občané mají čím dál výše do pomyslného žlabu, ale naše vládní funkcionáře nikterak netrápí. Naopak, čím dál vyšší ceny jim vyhovují, protože do jejich děravého rozpočtu díky nepřímým daním přitéká daleko více peněz. Netrápí je ani skutečnost, že toto jejich pohodlí je vykoupeno rychlým chudnutím většiny obyvatelstva.

Nízké mzdy, export přidané hodnoty ve formě vyvádění dividend do zahraničí - to vše by opět bez našeho členství v Evropské unii nebylo možné, protože náš stát by byl schopen tyto zásadní okolnosti efektivně ovlivňovat a kontrolovat.

Migrační krize, která nám připraví ještě mnohá nemilá překvapení, a to nejenom ta, která snadno a rychle odčerpají miliardy korun z našeho rozpočtu. Kéž by naše vláda stejně nadšeně pomáhala našim nízkopříjmovým občanům, jako usilovně pomáhá cizincům a migrantům. Nezapomínejme, přes aktuální ukrajinskou migrační vlnu, na znovu expandující migraci z Afriky a ze Středního východu, která běží tiše a čím dál silněji dál.

Co dělá naše vláda pro to, aby byla připravená chránit naše hranice? Očividně nic a nedodržuje v tomto směru, na rozdíl od Maďarů, ani své vlastní a evropské migrační a azylové předpisy.

Migrační krize jde rovněž jednoznačně za Evropskou unií a za Německem, ty ji vyvolaly, ty ji eskalují, na úkor členských států, v zájmu naplnění pochybných cílů aktivistů a nadnárodních korporací, které se třesou na lacinou pracovní sílu do svých montoven ve střední a východní Evropě.

Krize svobody. Svoboda slova, dostupnost informací, cenzura a tzv. „boj s dezinformacemi“. Zažíváme cílenou a organizovanou dehonestaci, a nyní už i kriminalizaci, všech názorů, které odporují té jediné svaté a povolené pravdě. Euromisařka Jourová, v roli vrchního evropského cenzora, se tohoto tématu nadšeně chopila a buší do alternativních médií hlava nehlava.

Je zcela evidentní, že od našeho vstupu do Evropské unie dostávají pravda a svoboda slova v médiích, zejména v těch veřejnoprávních, pořádně na frak a není naděje, že by to v budoucnosti, v rámci našeho členství v Evropské unii, mělo být jiné. A když ano, tak to bude jedině horší.

Česká vláda navíc pokračuje v tlaku na další přesun pravomocí členských států na eurounijní orgány v Bruselu. Snaží se o změnu hlasování ve shodě (každý členský stát má právo veta) na hlasování kvalifikovanou většinou. Bez ohledu na české národní zájmy tak provádí výprodej zbytků naší suverenity.

To vše je nutné změnit, dokud je čas, dokud popsané negativní změny nebudou nevratné. Teď už není na místě ptát se, co se stane, když z Evropské unie odejdeme, ale jediná relevantní otázka zní:

„Co z nás zbude, když v Evropské unii zůstaneme.“.

Strany Fialovy vládní pětikoalice dlouhodobě blokují přijetí zákona o celostátním závazném referendu. Některé z nich připouštějí maximálně tu jeho vybrakovanou podobu, kdy nebude možné hlasovat o mezinárodních smlouvách a o členství České republiky v mezinárodních organizacích - anebo o vystoupení z nich.

V čele těchto snah stojí současný Senát, který je úhlavním nepřítelem referenda, a tedy hlasu občanů a fanatickým přívržencem členství České republiky v co nejtěsnější Evropské unii s maximálními pravomocemi na úkor národních států. Ve volbách do senátu máme možnost vyměnit jednu třetinu Senátu (27 senátorů) a pootočit kormidlem jeho politického směřování.

Mějme toto na paměti v nadcházejících senátních volbách a učiňme i z nich jakési referendum o naší národní budoucnosti.

Za Českou republiku suverénní, soběstačnou a svobodnou!

Mgr. Jiří Kobza, kandidát hnutí SPD do Senátu ve volebním obvodu č.22, Praha 10

