Za degustačními stánky a foodtrucky na moravských a českých vinicích

Komerční sdělení

Za vínem se jezdí do sklepů, za krásou přírody do vinic. Tak to platí od nepaměti, ale poslední roky vinaři čím dál častěji přichází s příjemným řešením, jak ty dvě příjemné součásti výletů a dovolených do vinařských regionů propojit. Procházka nebo projížďka na kole malebnou krajinou posetou vinohrady je skvělou příležitostí dát odpočinout tělu i mysli od shonu a běžných povinností, nadýchat se čerstvého vzduchu a u toho se seznámit s tím, co je vlastně základem celého oboru vinařství.

Foto: vinazmoravyvinazcech.cz