V lednu vstoupila v platnost novela, která e-shopům zabraňuje ve využívání nekalých praktik.

Foto: testuj.to

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která implementuje směrnici EU, nově zakazuje e-shopům uměle navyšovat ceny před slevovými akcemi či přidávat zákazníkům zboží do košíků bez jejich vědomí. Vysoké pokuty až do výše 5 milionů korun hrozí také těm e-shopům, které nedostatečně ošetří problematiku falešných recenzí. Dle dat se na základě recenzí rozhoduje o koupi zboží 9 z 10 zákazníků. Právě výrazného vlivu recenzí na rozhodování využívali nepoctiví obchodníci, kteří se nezdráhali přikrášlit dojem o produktech. Někteří prodejci dokonce k psaní pozitivních recenzí využívali nejen vlastní zaměstnance, ale i externí firmy. Novela ale nyní zavádí povinnost uvádět původ recenzí na e-shopech transparentně.

„Na českém trhu bohužel docházelo ke klamnému recenzování produktů. Faktem ale je, že ve vetšině nešlo o publikování vyloženě falešných recenzí e-shopem. Prodejci častěji spíše neměli pod kontrolou, kdo je skutečným autorem recenzí a tedy i, zdali skutečně jsou autentické,“ říká Eva Čejková, zakladatelka a výkonná ředitelka společnosti Testuj.to, která již pátým rokem dodává firmám testery, kteří píší autentické recenze výměnou za zboží, které si následně mohou ponechat. V minulém roce bylo na českém e-commerce trhu přes 50 000 obchodů. Ti všichni by nyní už měli mít na svých webech nová pravidla implementována včetně vysvětlení, jak konkrétně kontrolují pravost recenzí.

„Podle směrnice a nyní i podle novelizovaných zákonů České republiky je nyní obchodník, který poskytuje přístup ke spotřebitelským recenzím, povinen informovat také o tom, zda zveřejněné recenze pocházejí pouze od spotřebitelů, kteří výrobek skutečně použili nebo zakoupili, či nikoliv, a také je o této praxi řádně informovat. Ze samotného znění směrnice je tedy zřejmé, že recenze mohou pocházet nejen od spotřebitelů, kteří si výrobek sami přímo zakoupili, ale také od těch, kteří jej skutečně použili,“ komentuje novelu Alžběta Kokešová, advokátka z advokátní kanceláře eLegal.

Podle společnosti Testuj.to vládl trend falešných recenzí především v oborech, kde mají recenze podle studií největší vliv na zákaznické rozhodnutí. Tedy v segmentech spotřební elektroniky, kosmetiky, drogerie, farmaceutického průmyslu, potravin a obecně rychloobrátkového zboží. Na tom samozřejmě nejvíce tratili spotřebitelé, kteří si pak nemohli udělat nezávislý obrázek o produktu ještě před samotným nákupem. Důležitost sbírání autentických recenzí si začaly uvědomat značky již dříve. Často pak k jejich sběru využily právě platformu Testuj.to. „Pro nás je Testuj.to elegantní řešení. Dali nám to, co jsme potřebovali - recenze od reálných lidí. My našim produktům věříme, ale zajímá nás, co si o nich myslí spotřebitelé. Jaká slova používají, co vidí jako plusy a jako mínusy. Potěšil nás také fakt, že testeři produkt chválí, dále jej chtějí kupovat a také doporučují svým známým. Recenzemi to nekončí, ale právě naopak začíná," dodává Kateřina Janoušková, International Digital Marketing Manager z farmaceutické společnosti Stada.