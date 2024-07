A víte například, co je to klemprda nebo kabřinec? Přijďte do muzea v Lomnici nad Popelkou a dozvíte se to.

Budova muzea | Foto: archiv Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, p.o.

Budova sídla lomnického muzea sídlí v neoklasicistním Šlechtově „Hrubém domě“ – čtyřpodlažním patricijském městském paláci z 20. let 19. století, který původně sloužil k reprezentačním účelům rodu Šlechtů Všehrdských ze Všehrd a z Hrochova, a zároveň také do roku 1911 jako textilní manufaktura. K otevření muzea došlo v roce 1891 na radnici; v průběhu let vznikly zárodky několika dnešních expozičních celků, ale rozvinout je bylo možno až po přestěhování sbírek v roce 1947 do současných prostor. Muzeum se ve svém sbírkotvorném programu zaměřuje především na historii a etnografii Lomnicka, dále mineralogické a zoologické bohatství Podkrkonoší a Českého ráje, v galerijní oblasti na díla významných regionálních umělců (Jíra, Komárek, Klápště, Kábrt, Oplt, Patočka atd.). Samostatnou kapitolou je Památník rodu Šlechtů s ukázkami historického mobiliáře. Muzeum též nabízí tyto další stálé expozice: Památník básníka J. Seiferta, Historie a tradice sportu na Lomnicku (Zlatá olympijská medaile z Londýna 1948), Církevní umění, Mýtická hora Tábor – poutní místo a turistický cíl, Fenomén Lomnické suchary a industriální tradice města, Expozice myslivosti a loveckých trofejí, Sušírna pláten.

V současné době probíhá až do 1. září ve výstavní hale muzea 28. ročník tradiční prázdninové akce „Drahé kameny a minerály“, v letošním roce zaměřený na krásu achátů ze zdejšího regionu, ale z celého světa. Ústředním exponátem 28. ročníku přehlídky úspěchů místních kamenářů a jejich hostů se stal velký historický model zříceniny hradu Trosky, co do rozměru největší práce jeho autora, pana Ouhrabky z Kozákova zhotovený z drahých kamenů (viz foto) ve druhé polovině 20. století.

Souběžně s touto akcí probíhá ve výstavních prostorách prezentace prací brněnského fotografa a zároveň zaměstnance místního ZOO pana Jana Hrdličky nazvaná "Jako z volné přírody, ale přesto ze ZOO". Její název vznikl na základě fotografií, které vypadají jako by byly foceny v pralese, na louce či savaně. Všechny ovšem vznikly v různých zoologických zahradách po celé Evropě.

Unikátní model hradu TroskyZdroj: archiv Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, p.o.

Čtyřlístek a Jaroslav Němeček

Od 8. září jsme nejen pro naše nejmenší návštěvníky, ale především pro pamětníky kreslených postaviček Myšpulína, Bobíka, Fifinky a zajíce Pindi, naplánovali akci nazvanou "Čtyřlístek a Jaroslav Němeček", která potrvá až do 27. října.

Expozice národopisuZdroj: archiv Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, p.o.

Etnografická expozice

Ukázka interiéru podkrkonošské usedlosti z přelomu 18. – 19. století. V rámci tohoto oddělení jsou vystaveny např. podmalby na skle, lidové plastiky, lomnický kroj a malovaný lidový nábytek – jedna z největších kolekcí v Čechách. Mezi dvěma desítkami historických betlémů jsou i dva mechanické betlémy se zvonkohrou Josefa Dlouhého ze Stružince z let 1907 – 1918 s modely významných světových budov a Josefa Junka inspirovaný Třebechovickým betlémem, dále tzv. Hlaváčův z roku 1919 – nejstarší dochovaný betlém v bývalém Československu vyrobený z drahých kamenů, rodinný betlém bývalého ombudsmana Otakara Motejla a Velký skříňový betlém Františka Kocmana se zvonkohrou.

Klemprda a KabřinecZdroj: archiv Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, p.o.

Památník rodu Šlechtů – Modrý pokojZdroj: archiv Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, p.o.

Památník rodu Šlechtů

Dobově zařízené reprezentační pokoje původních majitelů objektu suplující nedochované interiéry lomnického zámku s ukázkami stylového oblékání, portrétní galerie Šlechtů od klasiků české malby (J. Schikaneder, A. Machek, Fr. Khol, J. Ženíšek atd.) a historického nábytku různých slohů od baroka až po secesi. Součástí expozice jsou také funkční hodiny s vodotryskem, pokojový orloj a sbírka porcelánu, dále kolekce chladných a palných zbraní. Skládá se z "Modrého pokoje", "Hudebního salonku", "Rytířského sálu", "Knihovny", "Panského pokoje", "Šatny", "Přípravny jídel" a "Loveckého schodiště".

Hodiny s vodotryskem a pokojový orloj v expozici Památník rodu Šlechtů – Rytířský sálZdroj: archiv Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, p.o.

Nejzajímavějším typem ze souboru časoměřičů lomnické muzejní sbírky jsou unikátní „hodiny s vodotryskem“ od firmy Francze Schmita z Jaroměře z roku 1832 z pozůstalosti MUDr. Antonína Šlechty rytíře Sedmihorského, zakladatele prvních vodoléčebných lázní v Čechách – Lázní Sedmihorky, jehož bronzová busta od sochaře J. V. Myslbeka zdobí v muzejním lapidáriu společně s dalšími artefakty vstupní halu budovy. Svoji obnovenou premiéru měly hodiny v roce 2003 při návštěvě bývalého prezidenta Václava Klause v lomnickém muzeu v rámci vernisáže výstavy akad. mal. Josefa Jíry.

Dalšími mimořádnými hodinami je tzv.pokojový orloj od firmy Plánička a Pacovský z Kralup nad Vltavou z 20. let minulého století. Kromě klasických funkcí ukazují například i letopočet, který je den, kolikátého je, kolik dní uplynulo od začátku roku a kolik dní ještě schází do konce roku, zvěrokruh atd. Zcela identické hodiny se nacházejí také v pracovně ministra pro místní rozvoj v jeho úřadě na Staroměstském náměstí v Praze.

Přírodovědné expozice

Základem mineralogické expozice je od roku 1899 sbírka prof. Jana Bendy doplněná o pozdější nálezy místních sběratelů. Exponáty prezentují geologickou rozmanitost a bohatství našeho kraje. Z drahých kamenů jde především o acháty a jaspisy, nebo unikátní hvězdovce z vrchu Strážník, jediné lokality na světě a pektolity, které se v Želechovském údolí nacházejí největší a nejkrásnější. V expozici jsou zmínky o významném rodákovi mineralogovi prof. Zdeňku Johanovi.

K přírodovědné části muzea se řadí i zoologická expozice vytvořena z velké části dalším významným rodákem entomologem Doc. RNDr. Jiřím Zahradníkem, CSc. s ukázkami části fauny Podkrkonoší a Českého ráje. K vidění je i přírodovědná historická a současná literatura.

Pektolity a achát z mineralogické expoziceZdroj: archiv Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, p.o.

Expozice myslivosti a loveckých trofejí

V nově rekonstruovaných půdních prostorách s bohatým barokním trámovím byla na ploše 200 metrů čtverečních otevřena expozice s nadregionálním významem nazvaná "Myslivost a lovecké trofeje" prezentující celoživotní sbírku pana Oldřicha Horáka, lovce a lesníka v. v., ze Žďáru u Kumburku, držitele prestižních cen „Za lov fair play“. Jedná se po zámku Konopiště o druhou největší kolekci loveckých trofejí v Čechách od jednoho lovce. Jsou zde exponáty z celého světa, např. z africké Namibie, Aljašky, Mongolska atd. včetně medailových kusů. Součástí expozice je také stylizovaný "Lovecký salonek" s nábytkem z paroží a zvířecími motivy. Na půdě se také nachází "Sušírna pláten", památka technického charakteru, poslední pozůstatek textilní faktorské manufaktury rodu Šlechtů.

Expozice myslivosti a loveckých trofejíZdroj: archiv Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, p.o.

O dalších expozicích, zajímavostech a připravovaných akcích lomnického muzea se dozvíte na webových stránkách www.muzeumlomnice.cz , či se můžete přijet osobně podívat. Muzeum je otevřeno od února do prosince, út – pá od 8 do 16 hodin, so a ne od 9 do 16 hodin. Pro zájemce (alespoň pět osob) pořádáme noční prohlídky muzea a historického jádra města s odborným výkladem, objednat je možné individuální prohlídky.

