Za hodinu od objednání, nejkvalitnější české maso od farmáře, díky Rohlíku

Komerční sdělení

Praha, 17. srpna 2023 - Online supermarket Rohlik.cz nabízí největší výběr masa a ryb pod jednou střechou. A to včetně vlastních privátních značek jako například Maso!, která nabízí to nejkvalitnější hovězí a vepřové z českých chovů. Díky unikátní logistice rozvozů se k Vám maso dostane čerstvé a přímo z rukou farmáře. To vše již za 60 minut od objednání.

Foto: rohlik.cz