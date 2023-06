Rozhovor s Julií Urbaníkovou – studentkou Fakulty ekonomické Západočeské univerzity, která prožila semestr daleko za hranicemi chebského kampusu. Julie v chebské části fakulty studuje obor Marketingové řízení a v roce 2022 získala grant na semestrální pobyt na partnerské univerzitě Sogang v Soulu (Jižní Korea). O svém studijním pobytu vypráví v následujícím rozhovoru:

Julie Urbaníková, studentka Fakulty ekonomické Západočeské univerzity. | Foto: Archiv J. Urbaníkové

Co Tě vedlo k rozhodnutí studovat na Fakultě ekonomické v Chebu?

Jelikož bydlím v Chebu, tak jedním z hlavních faktorů byla právě dostupnost školy. Už na střední škole jsem studovala se zaměřením na ekonomii a podnikání, což mě přirozeně přivedlo k rozhodnutí zvolit Fakultu ekonomickou v Chebu. Chtěla jsem zůstat ve svém rodném městě.

Jaké předměty Tě na fakultě nejvíce zaujaly a proč?

Nejvíce mě bavily předměty, kde se dá naučit něco o marketingu, jako jsou Marketingové aplikace, Marketingový výzkum nebo samotný Marketing. Jde totiž o kreativní obor, který mě osobně velice zajímá a baví. Mám ráda možnost přemýšlet nad strategiemi, jak přilákat zákazníky a posunout firmu dopředu.

Co Tě motivovalo k rozhodnutí studovat v zahraničí a proč jsi zvolila Jižní Koreu?

Vlastně jsem introvertní člověk, takže takové rozhodnutí pro mě bylo vystoupením z komfortní zóny. Měla jsem zájem o poznání cizí země a kultury, ale také o zkoušení vlastních schopností. Jižní Korea má jeden z nejlepších vzdělávacích systémů a školy jsou zde na vysoké úrovni. Také jsem fanouškem K-popu – korejského hudebního žánru, K-dramatu a asijské kuchyně, takže volba byla jasná.

Jak probíhaly přípravy před odjezdem do zahraničí?

Musela jsem vyplnit přihlášku, poskytnout požadované dokumenty, získat studijní vízum, předložit výpis z bankovního účtu a absolvovat test na tuberkulózu (kvůli ubytování na koleji). Ale vše se dalo v pohodě zvládnout. Překonání prvního letu letadlem do cizí země, kde jsem nikoho neznala a neuměla jejich jazyk, bylo také výzvou. Ale za tu zkušenost to rozhodně stálo. Studovala jsem v hlavním městě Soul na Sogang univerzitě od září roku 2022 jeden semestr (zimní). V Koreji je zkouškové období velmi krátké, trvá pouze týden. Pro někoho by to mohlo být stresující a nebudu tvrdit, že jsem byla výjimkou. Na druhou stranu se mi líbilo, že zkoušky byly rychle za mnou a stres ze mě opadl. Po ukončení semestru jsem měla v Koreji ještě dva měsíce prázdnin.

Jaká byla Tvá očekávání před odjezdem do Jižní Koreje a jak se lišila skutečnost od Tvých představ? S jakou největší výzvou ses musela potýkat?

Upřímně, čím víc se blížil můj odlet, tím víc jsem byla nervózní a plná obav, zda zvládnu žít sama v cizí zemi. Měla jsem obavy z toho, jak zvládnu vyučování v angličtině. První týden v Koreji byl náročný, musela jsem se vypořádat s různými záležitostmi (COVID test, SIM karta, bankovní účet, pojištění, karta na MHD, učebnice atd.). Ale jakmile jsem se seznámila se systémem vyučování a splnila své povinnosti, mohla jsem konečně zvolnit a začít objevovat i samotný Soul.

Jaký byl největší kulturní „šok“?

V Jižní Koreji mě nejvíce překvapila vysoká úroveň bezpečnosti a téměř nulová kriminalita. Byla jsem ohromena vstřícností místních obyvatel a nabídkou tržnic s chutným jídlem a street foodem. Dalším překvapením pro mě byla vyspělost hromadné dopravy, např. rychlostní vlak KTX, a pokročilé technologie v každodenním životě.

Myslíš si, že studijní pobyt v zahraničí nějak ovlivní Tvoji budoucí kariéru?

Ano. Po ukončení studia bych se ráda do Koreje vrátila na pracovní stáž. Také bych se chtěla věnovat studiu korejštiny ve větší intenzitě. Myslím, že jsem se naučila pracovat a komunikovat s lidmi v anglickém jazyce, což budu určitě moci uplatnit v budoucím profesním životě.

Co bys poradila ostatním studentům, kteří uvažují o podobném „dobrodružství“?

Pokud student uvažuje o studiu v zahraničí, rozhodně by se neměl bát udělat první krok a vystoupit ze své komfortní zóny. Je to skvělá zkušenost do života. Samozřejmě se na to nedá úplně připravit, protože nevíte, co vás čeká, ale právě v tom je to hezké a zajímavé. Určitě o sobě samotném člověk zjistí spoustu věcí, pozná nové lidi, kulturu, zemi a nové studijní metody. Jsou to prostě zkušenosti k nezaplacení a stojí to za to! Za mě osobně rozhodně doporučuji fakultu v Chebu, protože nabízí vhodné příležitosti pro rozvoj a otevírá brány k nezapomenutelným zážitkům v zahraničí.

Jak zpětně hodnotíš svůj pobyt v Koreji?

Zjistila jsem, že dokážu mnohem víc, než jsem si myslela. Jsem schopná studovat v angličtině a naučila jsem se pracovat pod stresem. Pobyt ve mně vzbudil i zájem o studium dalšího cizího jazyka, konkrétně korejštiny. Naučila jsem se postarat sama o sebe a osamostatnila jsem se. Dalo by se říct, že jsem se v Soulu našla.

Zdroj: ZČU

Zdroj: archiv utora