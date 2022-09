Maďarsko není jen přelidněná Budapešť, jedinečné termální prameny nabízí i okolí města Bükfürdő.

Foto: Greenfield Hotel & Spa

Za léčivými prameny každý rok proudí do země miliony turistů, z nichž většina spojí relaxaci s návštěvou hlavního města. To má však i své stinné stránky: Budapešť patří k evropským metropolím nejvíce ohroženým overturismem. Toužíte-li po opravdovém odpočinku, vyrazte raději do atraktivní – a přitom klidné – západomaďarské termální oblasti.

Ať už vás láká romantický víkend, oddech s přáteli, nebo byste rádi jeli odpočívat s celou rodinou, západní Maďarsko vás nezklame. Oblast okolo města Bükfürdő, které je proslavené léčebnými prameny, leží nedaleko rakouských hranic. Nedaleko je zároveň jedna z nejstarších vinařských oblastí v zemi. Oblast má co nabídnout i z hlediska ubytování nachází se zde jeden z nejkrásnějších wellness hotelů v Maďarsku, Greenfield Hotel Golf & Spa.

Zdroj: Greenfield Hotel & Spa

Léčivá termální voda povzbudí tělo

Hotel svým návštěvníkům nabízí vlastní certifikovanou léčivou, termální vodu o teplotě 38,5° C. Voda je bohatá na sodík, draslík, vápník, hořčík, chloridy a hydrogenuhličitany, blahodárně tak působí na muskuloskeletální, neurologický a svalový systém. Ocení ji také všichni, kdo se zotavují z úrazů nebo „jen“ potřebují po fyzicky náročném létě dopřát tělu trochu zaslouženého odpočinku.

Zdroj: Greenfield Hotel & Spa

Možností, jak se rozmazlovat, najdete v hotelu nekonečně mnoho. Resort nedávno prošel rozsáhlou renovací a nabízí svým hostům skutečně moderní a luxusní zázemí. Milovníci vody se mohou těšit na rozmanitost vnitřních a venkovních bazénů, včetně těch léčivých a bazénů pro děti v areálu o celkové rozloze 3 500 metrů čtverečních. Po koupání si můžete vybrat jednu z více než stovky wellness procedur.

Kino, nebo lázně? Zkuste obojí najednou

„Letos jsme vybudovali nové zábavní centrum, ve kterém najdou hosté třeba sportovní a golfové simulátory. Především jsme ale inovovali srdce našeho resortu – v novém Spa & Harmony Wellness světě se nachází infrasauna, světelná sauna, parní lázeň, ledová fontána, opalovací místnost a jacuzzi. Hosté se navíc mohou těšit na zážitkovou sprchu a lázeňské kino, které dodají energii nejen tělu, ale i duši,“ říká Julia Kalman-Vörös, marketingová manažerka hotelu.

Tip pro sportovce

Chcete si kromě lázeňských procedur také zasportovat? Greenfield nabízí kromě termálních pramenů také nejstarší golfové hřiště v celém Maďarsku. Na 18 jamkách můžete kromě odpalů také obdivovat i více než 100 druhů ptactva, z nichž je řada chráněných a využívá unikátní prostředí areálu se sedmi hektary vodních ploch pro klidný život. Hoteloví hosté mají na golf od pondělí do čtvrtka 80procentní slevu a ve zbylé dny 25 procent.

greenfieldhotel.hu/cz