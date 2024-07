Dálniční známky jsou už třetím rokem dostupné jen v elektronické podobě. Zatímco pro policisty jejich kontrola nikdy nebyla jednodušší, řidiči mohou snadno zapomenout, že už je čas na novou. Jak si ověříte platnost stávající známky a co vám hrozí, když na zpoplatněné úseky dálnic vjedete se známkou prošlou?

Foto: Pexels.com

Dálniční známka umožňuje legální průjezd po vyhrazených úsecích českých dálnic. Roční elektronické dálniční známky nejsou vázané na jeden kalendářní rok, ale platí 365 dní od nastaveného dne platnosti. Kupon lze zakoupit s předstihem až 30 dní, takže s nákupem nemusíte čekat do dne, kdy vám ten současný vyprší - při nákupu si začátek platnosti jednoduše navolíte.

Kromě ročních známek je možné pořídit kupony měsíční a desetidenní, nově od letošního března je navíc v nabídce kupon platící jeden den. To je výhodné zejména pro řidiče, kteří na dálnice vyjíždí jen příležitostně. Pozor ale, platnost jednodenní dálniční známky netrvá 24 hodin, nýbrž jen do půlnoci stanoveného dne. Pokud si tedy jednodenní známku koupíte těsně před vyjetím na dálnici v osm hodin ráno, její platnost skončí přesně ve 23 hodin 59 minut a 59 sekund a nemůžete ji využít až do příštího rána. Je tedy lepší koupit si ji s předstihem.

Jak dálniční známku zakoupit snadno a rychle

České dálniční známky jsou dostupné na vybraných prodejních místech, v dnešní době je ale mnohem jednodušší zakoupit ji pohodlně přes internet. Na webu Czdalnice.cz si jednoduše vyberete typ známky, který potřebujete, v kratičkém formuláři zadáte datum, odkdy má kupon platit, a vyplníte SPZ vašeho vozidla. Poté přejdete k platbě, kterou je možné provést kreditní či debetní kartou nebo bankovním převodem.

Jak zjistím, že mi známka ještě platí?

Konec platnosti dálniční známky je přirozeně vyznačen na dokladu o jejím zaplacení. Ne všichni ale máme ve stvrzenkách precizní pořádek a v hlavě musíme kromě toho nosit spoustu dalších čísel a dat, takže se snadno stane, že po půl roce po zakoupení ročního kuponu už netušíme, kdy jsme ho vlastně koupili. Platnost kuponu lze naštěstí ověřit velmi jednoduše prostřednictvím formuláře na stránce Czdalnice.cz. Zde zadáte pouze stát registrace vozidla a SPZ vašeho auta a ihned vidíte, zda vám známka ještě platí.

Propojení dálničních známek se systémem SPZ ovšem přináší velkou výhodu i kontrolním orgánům. Policie ČR či Celní správa ČR nemusí stát u dálnice a kontrolovat řidiče osobně jako za starých časů, k ověření platnosti vaší dálniční známky jim stačí kamerový systém, který zachytí vaši SPZ. Na základě jediného snímku vás mohou překvapit pokutou, aniž by vás zastavili. Za chybějící či prošlou dálniční známku hrozí na místě pokuta až 5000 Kč, ve správním řízení se pak může vyšplhat až na 20 tisíc korun.

Co když mi známka vyprší během cesty?

Pokud jste zapomněli zkontrolovat platnost dálniční známky před cestou a teprve uprostřed dálnice vám dojde, že kupon vypršel, rozhodně není vhodné zastavit kvůli tomu na krajnici, a vystavit se tak riziku nehody. Policie doporučuje zpoplatněný úsek opustit na nejbližším sjezdu a dálniční známku koupit na bezpečném odpočivadle či u čerpací stanice.

Kdo je od dálniční známky osvobozen?

Povinnost pořídit si dálniční známku před vjezdem na dálnice obecně platí pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny. Některá vozidla jsou nicméně od této povinnosti osvobozena. Automaticky dálniční známku nepotřebují vozidla s elektrickým a vodíkovým pohonem, jejichž SPZ začíná písmeny „EL“. Jestliže vlastníte elektromobil, který touto speciální SPZ označen není, budete muset o osvobození požádat prostřednictvím zvláštního formuláře.

V minulých letech mohly po dálnicích bezplatně jezdit i vozy s hybridním pohonem, od letošního března to už ale neplatí. Vozidla s emisemi oxidu uhličitého do 50 gramů na kilometr jsou zpoplatněna čtvrtinovou hodnotou standardní známky, za ostatní majitelé zaplatí plnou cenu.

Od povinnosti zakoupení dálniční známky jsou dále automaticky osvobozena:

Historická vozidla se zvláštní registrační značkou

Vozidla přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vydaného v Česku

Vozidla, která jsou od dálniční známky osvobozena pouze na základě žádosti: