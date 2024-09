Sedm let se spolek Catico a jeho předsedkyně Eva Hulcová starají oficiálně o zatoulané, zubožené a týrané kočky. Za tu dobu se jim podařilo zachránit na 1200 koček. Kapacita jejich útulku je 30 koček, řádově ale pečují o mnohem více zvířat. Problémem je spolupráce s obcemi. Většina z nich totiž v tomto směru žádné kroky nepodniká. Více jsme si o této problematice povídali s Evou Hulcovou.

Jsme registrovaný útulek Catico z.s. pro kočky. Fungujeme jako dobrovolníci, a to zejména na Písecku, i když s přesahem do celého kraje. Jsme dobrovolníci, kteří pomáhají zvířatům vedle svého zaměstnání. Oficiálně fungujeme od roku 2017, od té doby jsme pomohli více než 1200 kočkám. Kapacitu, kterou máme zapsanou na Státní veterinární správě, je 30 koček. Často se nám ale stává, že máme víc koček, než je kapacita útulku, protože je zkrátka neodmítneme. Aktuálně se staráme o 30 koček a venku krmíme nebo pomáháme starším lidem s krmením zhruba 80 až 100 koček.

Kdo se na vás obrací s žádostí o pomoc?

Obrací se na nás občané měst a obcí, že našli toulavou, zraněnou kočku nebo třeba malé kotě. V praxi to vypadá tak, že se obrátí na starostu, ten je ale často odbude s tím, že nemá kočku kam dát, nebo že kočky neřeší. V drtivé většině případů tedy suplujeme povinnosti měst a obcí. V Jihočeském kraji je několik spolků dobrovolníků, kteří se snaží v rámci svých možností pomáhat. Tito lidé vedle svého zaměstnání denně a zdarma pomáhají zvířatům. Kdyby fungovaly obce a města tak, jak mají, mohli by tito lidé odpočívat, chodit do kina, věnovat se rodině, jezdit na dovolenou. Takhle jezdí na odchyty zvířat, několikrát týdně jsou na veterině, krmí, léčí, uklízí, perou hromady prádla, tahají tuny steliva, krmiva, hledají zvířatům domovy, tankují za své, vedou povinně webové stránky, evidenci účetnictví a jednají s obcemi. A mnohdy tato jednání bývají velmi nepříjemná.

Co by podle vás spolkům, jako je ten váš, při vaší práci pomohlo?

V první řadě to, aby obce a města dodržovaly platnou legislativu a byly schopny a ochotny přijmout nalezené kočky. Obce by měly mít proškolenou osobu s osvědčením k odchytu a péči o zvířata v útulcích a měly by vědět, co budou v případě nálezu dělat, kam zvířata umístí. Jelikož není ochota obcí a měst budovat útulky, následně je pochopitelně nemají kam dávat. Toto by měly obce vyřešit. V krajském zastupitelstvu sedí starostové a zastupitelé měst a obcí, měl by pomoct také Jihočeský kraj. Druhou věcí je nedostatek financí. Za celé volební období krajští zastupitelé nevypsali programové dotace pro útulky pro zvířata zájmového chovu. A individuální dotaci komise Jihočeského kraje zamítla.

Kde je ten problém toulavých koček?

Problém začíná u nezodpovědných majitelů. Dle mého názoru jde o systémový problém, kdy si každý člověk může jednoduše pořizovat a rozmnožovat jakékoliv množství koček. Někteří majitelé vypouštějí kočky na veřejná prostranství a ty se pak často množí. Přitom kočka může mít koťata klidně i třikrát do roka. Následně se k nim ale majitelé přestávají hlásit. Poté se má o zvířata postarat obec. Nutno říct, že velmi často slýcháme, že obce o kočkách neví. Potom přijedeme do obce a vidíme tam desítky koček s koťaty. Obcím je podle zákona na ochranu zvířat proti týrání doporučeno provádět osvětu a Státní veterinární správa jim doporučuje provádět preventivní kastrační programy.

S jakou odezvou se na obcích setkáváte?

Často nám starostové říkají, tak to nedělejte. S tím souhlasím. Já je ale prosím, ať to tedy dělají ony, ať se starají, jak podle zákona mají. Momentálně řešíme problematiku toulavých koček s Ministerstvem zemědělství a politiky v Poslanecké sněmovně. I na této úrovni slyšíme, že problém leží na zodpovědnosti majitelů a povinnosti obcí. Máme však pocit, že si politici a úředníci eskalující problematiku koček přehazují jako horký brambor. Je to celorepublikový problém a zatím ho odnášíme my dobrovolníci.

Je nějaká obec, kde už ta spolupráce funguje?

Ano je, já bych chtěla poděkovat všem obcím, které mají útulky zřízené pro zvířata, protože je vidět, že je to zajímá, že se o ně starají. A ty útulky tady na jihu Čech jsou - v Písku, v Milevsku, v Českém Krumlově, Českých Budějovicích a Táboře. Ty útulky jsou obvykle úplně zaplněné ze svých vlastních zdrojů a z koček na katastrálním území. Když si to ale vezmeme v celkovém měřítku, tak v jižních Čechách je celkem 623 obcí a těch útulků je jenom pět. To zase tak veselé není.

V kolika případech se zachráněná kočka vrátí zpátky k původnímu majiteli?

To je sotva jedno procento, možná spíš půl procenta. Vztah veřejnosti ke kočkám je obecně špatný. Kočka je velmi dostupné zvíře a lidé si toho zřejmě neváží. Spousta lidí žije v předsudcích, že se o sebe postará sama, což není pravda. Normální kočka se dožije 15 až 20 let. Ale tyhle kočky? V těchto dnech tam venku určitě umřely tisícovky koťat, protože ta se o sebe postarat nedokážou. Toulavé kočky bez majitele umírají průměrně ve dvou letech, a to často velmi bídně a hlavně zbytečně. Proto je nutné kočky kastrovat.