Za teplo se dá ušetřit víc, než si možná myslíte

Vlastně to není zas tak dávno. Ještě zkraje roku 2021 jsme energie nakupovali „za pár korun“. Od té doby ale ceny raketově vzrostly. Výdaje za energie, a tedy i za teplo, dnes tvoří významnou část rozpočtu mnoha domácností. Náklady na teplo je naštěstí možné snížit – a my vám poradíme, jak na to.

Foto: PRE